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ZAVRŠIO U BOLNICI

VIDEO Stravičan pad pri 200 km na sat u MotoGP-u! Japanac na vrhu postolja nakon 22 godine

Piše HINA,
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VIDEO Stravičan pad pri 200 km na sat u MotoGP-u! Japanac na vrhu postolja nakon 22 godine
Foto: SportKlub/screenshot

Do danas vodeći talijanski motociklist je bio pri svijesti kad je prvo prebačen u medicinski centar na stazi, a onda je prebačen u bolnicu u Groningenu na daljnje pretrage

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Japanski motociklist Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) osvojio je nedjeljnu Veliku nagradu Nizozemske na stazi u Assenu, desetoj od 22. utrke iz kalendara MotoGP sezone i postao prvi Japanac koji je u posljednje 22 godine došao na vrh pobjedničkog postolja u najsnažnijoj klasi Svjetskog prvenstva u motociklizmu.

Ogura je u svojoj prvoj pobjedi u MotoGP klasi nadmašio dvojicu španjolaca: momčadskog kolegu Raula Fernandeza i Jorgea Martina (Aprilia), koji je osvajanjem trećeg mjesta preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva.

Naime, do danas vodeći Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia), doživio je težak pad u trećem krugu pri brzini od gotovo 200 km/h. Talijanski motociklist je bio pri svijesti kad je prvo prebačen u medicinski centar na stazi, a onda je prebačen u bolnicu u Groningenu na daljnje pretrage. Njegov pad možete pogledati OVDJE.

Talijan Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) zauzeo je četvrto mjesto ispred braće Marquez, petoplasiranog Alexa (Ducati-Gresini) i šestoplasiranog Marca (Ducati).

Martin je preuzeo vodstvo sa 193 boda, sedam više od Bezzecchija (186), a treći je Di Giannantonio sa 177 bodova. Sljedeća utrka je na rasporedu za dva tjedna, a vozit će se za Veliku nagradu Njemačke na Sachsenringu.

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