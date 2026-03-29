VIDEO Strašan trenutak na utrci F1: Vozač se sa 300 km/h zabio u zid i izašao iz bolida šepajući

Britanski vozač Oliver Bearman (20) u Haasu doživio je težak sudar na Velikoj nagradi Japana, kada je pri brzini od gotovo 300 km/h udario u zaštitnu ogradu na stazi Suzuka. Mladi Britanac iz bolida je izašao šepajući dok se držao za nogu. Liječnička služba odmah je reagirala, a Bearman je prevezen u bolnicu tijekom utrke.

Incident se dogodio u 22. krugu utrke. Bearman se približavao Francu Colapintu u bolidu Alpinea. Na prilazu brzom zavoju Spoon, Bearman je bio 45 km/h brži od Colapinta. Kako bi izbjegao sudar sa stražnjim krajem Alpinea, Bearman je skrenuo ulijevo na travnatu površinu pokraj staze. Zbog toga je izgubio kontrolu nad bolidom, koji se zarotirao, prešao natrag preko staze i bočno udario u zaštitnu ogradu. Nakon sudara na stazu je izašlo sigurnosno vozilo.

Šef momčadi Haas, Ayao Komatsu, pratio je incident uz stazu te ga je kasnije za Sky F1 opisao kao "zastrašujući".

​- Imao je ogromnu razliku u brzini u odnosu na Colapinta, pa je morao poduzeti manevar izbjegavanja. Otišao je na travu i razbio se. Zastrašujuće. Mislim da je glavna stvar bila samo razlika u brzini, koja je bila ogromna - rekao je Komatsu.

Bearman je samostalno izašao iz oštećenog bolida, ali se otežano kretao i vidno šepao. Nije mogao opteretiti desnu nogu te mu je bila potrebna pomoć redara. Medicinsko vozilo prevezlo ga je u medicinski centar na stazi, gdje su obavljeni pregledi, uključujući i rendgensko snimanje.

Iz Haasa su se oglasili službenim priopćenjem.

- Nove informacije o Bearmanu. Udarac od 50G - obavljen je rendgenski pregled u medicinskom centru. Nema prijeloma, dijagnosticirana je kontuzija desnog koljena kao posljedica udarca", potvrdio je glasnogovornik tima, dodavši da je 20-godišnji vozač cijelo vrijeme bio "budan i komunikativan - stoji u priopćenju.

Bearman je kasnije otpušten i viđen kako se vraća u garažu Haasa, a FIA mu je odobrila da ne sudjeluje u obveznim medijskim aktivnostima nakon utrke.

