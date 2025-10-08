Obavijesti

VIDEO Stravična ozljeda mladog hajdukovca protiv Hrvatske. Doznali smo ozbiljnost povrede

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hrvatska U-18 odmjerila je snage s Ukrajinom u prijateljskom susretu u kojem se ozlijedio mladi Ukrajinac i veznjak Hajduka. Unatoč grubom prekršaju, izbjegao je teže posljedice

Šokantna snimka ozljede mladog hajdukovca i ukrajinskog veznjaka Ilije Kutije, obilježila je utakmicu U-18 Hrvatske. Mladi ''vatreni'' u Poreču su odmjerili snage protiv vršnjaka iz Ukrajine i slavili 2-0 u prijateljskom susretu, unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio Krešimir Radoš.

Naime, krajem prvog poluvremena, Radoš je oštro startao na Kutiju, koji je ostao ležati na travnjaku i vidno je bio u bolovima. Prekid susreta trajao je skoro 15 minuta, a na travnjak je stiglo i vozilo hitne pomoći.

Mladi nogometaš Hajduka završio je u bolnici, ali 24sata doznaju kako je Kutija, srećom, izbjegao ozbiljniju ozljedu. Neslužbeno doznajemo kako je Ukrajinac samo dobio nezgodan udarac i kako nije došlo do težih posljedica, poput loma noge ili slično.

U svakom slučaju, Kutija će u Splitu obaviti dodatne pretrage, a dodajmo kako su u pobjedi Hrvatske strijelci bili Jon Benkotić i Tino Kusanović. Snimku grubog starta možete vidjeti OVDJE.

