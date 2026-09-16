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VIDEO Suárez, jesi li to ti? Igrač Vrbovca rukom obranio siguran gol, skrivio penal i dobio crveni

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Suárez, jesi li to ti? Igrač Vrbovca rukom obranio siguran gol, skrivio penal i dobio crveni
Foto: MAXSport
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Kazneni udarac u šestoj je minuti mirno realizirao Jakov Puljić, a već u 13. minuti Barco je povisio na 2-0

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Rijeka je posljednji prvoligaš koji se uključio u Hrvatski nogometni kup. Protivnik u šesnaestini finala bio joj je Vrbovec, momčad koja se natječe u 4. NL Zapad i trenutačno se nalazi u donjem dijelu ljestvice. Matjaž Kek odlučio je odmoriti dio igrača nakon remija protiv Lokomotive pa je na teren poslao one koji u dosadašnjem dijelu sezone nisu dobivali toliko prilika.

Ipak, Rijeka je vrlo brzo slomila otpor domaćina. Već u četvrtoj minuti Janković je ubacio s desne strane, a na sredini gola nečuvan je ostao Živković, koji je pucao prema mreži. Na gol-crti bacio se Beninac Omotayo Abraham Ayo Danosu i u maniri Luisa Suáreza sa Svjetskog prvenstva 2010. rukom spriječio siguran gol.

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Sudac Čulina nije imao izbora. Odmah je pokazao na bijelu točku i isključio igrača Vrbovca. Kazneni udarac mirno je realizirao Jakov Puljić i doveo Rijeku u vodstvo. 

Već u 13. minuti Rijeka je udvostručila prednost, a za 2-0 pogodio je Barco. Prije isteka pola sata igre Riječani su povisili na 3-0. Nakon lijepe akcije izigrali su obranu domaćina, a Mohebi je mirno realizirao zicer. U 32. minuti Janković je ubacio prema Puljiću, koji je ponovno ostao nečuvan u kaznenom prostoru i lijepim trzajem glavom zabio za 4-0.

Tekstualni prijenos utakmice pratiti OVDJE.

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