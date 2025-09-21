VIDEO Sučić opet pokazao klasu, pogledajte odličnu asistenciju

Nogometaši Intera su u 4. kolu Serie A dočekali Sassuolo, u utakmici u kojoj su tražili prekid negativnog niza. 'Nerazzurri' nisu dobro krenuli u sezonu i nakon pobjede su vezali dva poraza, no nagovještaj boljih dana donio je hrvatski reprezentativac Petar Sučić koji je majstorski asistirao Federicu Dimarcu za vodeći gol momčadi iz Milana.

Igrala se 14. minuta kada je Inter jurnuo u kontru, Sučić primio loptu na lijevoj strani pa ju majstorski ostavio Dimarcu kao na malom nogometu. Točno se osjetila Dinamova škola u ovoj situaciji, a Sučić je stigao do druge asistencije u dresu talijanskog velikana. Prvu je ubilježio u prvom kolu protiv Torina.

