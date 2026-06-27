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VIDEO Pero-bombardero Sučićev projektil rasparao mrežu Gane

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Pero-bombardero Sučićev projektil rasparao mrežu Gane
Foto: HRT

Prije gola Sučića Hrvatska je, nešto prije isteka 20. minute, pogodila i vratnicu. Vlašić je tada pucao s ruba kaznenog prostora, no ispriječio se okvir gola

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Hrvatska je povela u 31. minuti gotovo ni iz čega. U mirnoj utakmici, u kojoj su "vatreni" ipak dominirali posjedom i bili opasniji pred protivničkim vratima, pogodak za vodstvo bio je trenutak genijalnosti.

Hrvatska je osvojila loptu, Kovačić je povukao i proslijedio je Petru Sučiću. Bivši veznjak Dinama, a danas standardni igrač Intera, snažno je pucao iz daljine. Lopta je prvo prošla kroz noge braniču koji je pokušao blokirati udarac, a potom završila u donjem kutu ganskog gola. Gol pogledajte OVDJE.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Foto: Brian Snyder
FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Foto: Peter Cziborra
FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Foto: Peter Cziborra
FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Foto: Peter Cziborra

Budući da na ovom Svjetskom prvenstvu detaljno obrađuju svaki pogodak, ubrzo se pojavila i precizna informacija. Bomba Petra Sučića stigla je s 26 metara, a lopta je putovala brzinom od 126 kilometara na sat.

Prije toga Hrvatska je, nešto prije isteka 20. minute, pogodila i vratnicu. Vlašić je tada pucao s ruba kaznenog prostora, no ispriječio se okvir gola.

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Komentari 15
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