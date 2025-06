VIDEO Sudac vrijeđao Kloppa i Liverpool pa šmrkao bijeli prah. Sad ga tuži nogometni savez

Engleski nogometni savez (FA) podigao je tužbu protiv nogometnog suca Davida Cootea zbog komentara koje je iznio o bivšem menadžeru Liverpoola Jürgenu Kloppu u videu koji je prošle godine postao viralan.

Koncem prošle godine na društvenim mrežama procurio je video na kojem Coote iznosi uvredljive komentare na račun Liverpoola i njihovog bivšeg menadžera.

- Liverpool je s*anje, a Klopp je pi*da. Zašto? Osim što me napao kad sam mu sudio protiv Burnleya tijekom lockdowna, optužio me da ležem i nastavio me napadati. Nemam nikakav interes razgovarati s nekim tko je je*eno arogantan.

Cootea je mjesec dana kasnije otpustila sudačka organizacija Premier lige Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) nakon "temeljite istrage" njegovog ponašanja. U veljači ove godine i Europska nogometna federacija (UEFA) isključila ga je iz svih sudačkoh aktivnosti do lipnja 2026.

FA je sada optužio Cootea u vezi s pravilom E3.1, koje tvrdi da se ponašao na neprimjeren način i/ili koristio uvredljive i/ili pogrdne riječi. Budući da je Coote otpušten i nije aktivni službenik, postoji ograničen prostor za kažnjavanje. FA može izreći kaznu koja bi stupila na snagu samo ako se vrati nogometu.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

U studenom se pojavila i snimka Cootea na kojoj smrče bijeli prah dok je bio na dužnosti na Euru 2024. Coote je nedavno otkrio da je homoseksualac te da je tijekom profesionalne karijere skrivao svoju seksualnost iz straha od zlostavljanja. Priznao je za novine Sun da je razvio i ovisnost o drogama, ali ju je prevladao terapijom.