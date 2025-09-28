VIDEO Sudar Hrvata riješen u svega 10 minuta: Kramarić i Matanović podijelili bodove

U susretu petog kola njemačkog nogometnog prvenstva Freiburg i Hoffenheim su odigrali 1-1.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti golom Lukasa Kublera, a izjednačio je Fisnik Asllani u 13. minuti.

Za Freiburg je od 64. minute zaigrao Igor Matanović, dok je na suprotnoj strani Andrej Kramarić igrao do 73. minute.

Freiburg se trenutačno nalazi na sedmom mjestu sa sedam bodova, koliko ima i Hoffenheim dvije stepenice niže. Na vrhu je Bayern Munchen sa 15 bodova.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE