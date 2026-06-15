VIDEO Suigrač Vozinhe šokirao se kada je vidio koliko pratitelja je dobio golman. Reakcija je hit!

Svjetsko prvenstvo redovito piše nevjerojatne priče, a jedna od najljepših s ovogodišnjeg turnira pripada Vozinhi, iskusnom golmanu reprezentacije Zelenortskih Otoka. Nakon herojske partije, ovaj 40-godišnjak postao je prava internetska senzacija, a njegov nagli skok popularnosti šokirao je čak i njegove suigrače.

Na društvenim mrežama pojavio se video koji savršeno dočarava razmjere Vozinhine iznenadne slave. U objavi koja je brzo postala viralna, istaknut je nevjerojatan rast broja pratitelja koje je Vozinha dobio na društvenim mrežama. "Prije početka utakmice Vozinha je imao 50.000 pratitelja, a sada ih ima 1.600.000!", stoji u opisu.

Na snimci se vidi kako jedan od njegovih suigrača u nevjerici gleda u mobitel, pokazujući drugima ogroman porast broja pratitelja na Vozinhinom profilu. Njegova reakcija, ispunjena smijehom i čuđenjem, autentično prikazuje koliko je ovaj događaj bio neočekivan za cijelu momčad.

Antes de comenzar el partido Vozinha tenía 50.000 seguidores, ahora ya tiene ¡1.600.000!



Así se lo mostraron a su compañero.



JAJAJA, NO LO PODÍA CREER. 😅🇨🇻 pic.twitter.com/TnIEaN8dkw https://t.co/lvYdCYWvus — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026

Dok je njegov suigrač Mendes razgovarao s novinarkom nacionalne televizije, tema je iznenada skrenula na društvene mreže i popularnost vratara Vozinhe. Novinarka ga je najprije upitala zna li koliko je pratitelja Vozinha imao na Instagramu prije početka utakmice. Mendes je potvrdio da zna, a zatim je uslijedilo novo pitanje - može li pogoditi koliko ih ima sada.

"Nikakvu ideju nemam", odgovorio je kroz smijeh. Tada mu je novinarka pokazala profil na kojem je stajala brojka od čak milijun i pol pratitelja. Mendesova reakcija na taj podatak brzo je postala hit među gledateljima i mnogima izmamila osmijeh. Snimku možete pogledati u priloženom videu.