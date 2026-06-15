Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

VIDEO Suigrač Vozinhe šokirao se kada je vidio koliko pratitelja je dobio golman. Reakcija je hit!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Suigrač Vozinhe šokirao se kada je vidio koliko pratitelja je dobio golman. Reakcija je hit!
Foto: screenshot X

"Prije početka utakmice Vozinha je imao 50.000 pratitelja, a sada ih ima 1.600.000!", stoji u opisu

Admiral

Svjetsko prvenstvo redovito piše nevjerojatne priče, a jedna od najljepših s ovogodišnjeg turnira pripada Vozinhi, iskusnom golmanu reprezentacije Zelenortskih Otoka. Nakon herojske partije, ovaj 40-godišnjak postao je prava internetska senzacija, a njegov nagli skok popularnosti šokirao je čak i njegove suigrače.

Na društvenim mrežama pojavio se video koji savršeno dočarava razmjere Vozinhine iznenadne slave. U objavi koja je brzo postala viralna, istaknut je nevjerojatan rast broja pratitelja koje je Vozinha dobio na društvenim mrežama. "Prije početka utakmice Vozinha je imao 50.000 pratitelja, a sada ih ima 1.600.000!", stoji u opisu.

Na snimci se vidi kako jedan od njegovih suigrača u nevjerici gleda u mobitel, pokazujući drugima ogroman porast broja pratitelja na Vozinhinom profilu. Njegova reakcija, ispunjena smijehom i čuđenjem, autentično prikazuje koliko je ovaj događaj bio neočekivan za cijelu momčad.

Dok je njegov suigrač Mendes razgovarao s novinarkom nacionalne televizije, tema je iznenada skrenula na društvene mreže i popularnost vratara Vozinhe. Novinarka ga je najprije upitala zna li koliko je pratitelja Vozinha imao na Instagramu prije početka utakmice. Mendes je potvrdio da zna, a zatim je uslijedilo novo pitanje - može li pogoditi koliko ih ima sada.

"Nikakvu ideju nemam", odgovorio je kroz smijeh. Tada mu je novinarka pokazala profil na kojem je stajala brojka od čak milijun i pol pratitelja. Mendesova reakcija na taj podatak brzo je postala hit među gledateljima i mnogima izmamila osmijeh. Snimku možete pogledati u priloženom videu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Sin Darija Zahore je potpisao za Slaven Belupo, Jurić opet blizu Italije
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sin Darija Zahore je potpisao za Slaven Belupo, Jurić opet blizu Italije

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026