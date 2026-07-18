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VIDEO Šuker osvojio Fifin kup legendi pa se 'razbacao' na pozornici! Evo s kim se fotkao

Piše HINA, Josip Tolić,
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VIDEO Šuker osvojio Fifin kup legendi pa se 'razbacao' na pozornici! Evo s kim se fotkao
Foto: Instagram
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Šuker pokorio New York: s legendama osvojio FIFA trofej, a feštu začinio plesom i pjesmom s Infan­tinom i Đokovićem

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Bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker osvojio je FIFA Legends Cup nastupivši za momčad World Legends (Svjetske legende), koja je u revijalnom turniru održanom u Rockefeller Centeru u New Yorku svladala Selection Legends i osvojila pobjednički trofej uoči finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine.

Šuker (58) je bio među brojnim proslavljenim nogometašima koji su nastupili na turniru, zajedno s Reneom Higuitom, Alessandrom Del Pierom, Kakom, Javierom Zanettijem, Christianom Vierijem, Davidom Trezeguetom, Johnom Terryjem, Ikerom Casillasom i drugima.

Posebnu pozornost privukao je srpski tenisač Novak Đoković, koji je također zaigrao u revijalnim susretima, a također i 40-godišnji vratar Zelenortskih otoka Vozinha koji se iskazao braneći za svoju reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

U prvom susretu World Legends svladali su New York/New Jersey Legends 8-3, dok je Selection Legends (Selekcija Legendi) pobijedila momčad Rest of the World (Ostatak svijeta) rezultatom 7-5 te izborila finale. U završnom dvoboju World Legends slavili su protiv Selection Legends sa 6-4 i osvojili naslov pobjednika FIFA Legends Cupa.

Pehar pobjedničkoj momčadi uručio je predsjednik Fife Gianni Infantino na završnoj svečanosti održanoj nakon turnira. Šuker je sa suigračima potom zapjevao i zaplesao na dance hit Gale "Freed from Desire". Video možete pogledati OVDJE.

Revijalni događaj organiziran je kao dio programa uoči nedjeljnog finala Svjetskog prvenstva u kojem će se sastati Španjolska i Argentina. Šuker, bivši napadač Osijeka, Dinama, Seville, Real Madrida, Arsenala, West Hama i 1860 Münchena, na Svjetskom prvenstvu ima ulogu ambasadora Fife, organizatora natjecanja.

On je 1998. s Hrvatskom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj gdje je ujedno bio i najbolji strijelac turnira sa šest zabijenih golova. Šuker je na društvenim mrežama objavio fotografije s revijalnog turnira na kojima se uslikao s bivšim igračima među kojima brazilskim golgeterom Ronaldom Nazariom.

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