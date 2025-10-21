Obavijesti

38 GODINA POSLIJE

VIDEO Šuker se vratio na mjesto slave: Tu imam sjajne prijatelje

Piše Miho Dobrašin,
Čitanje članka: 2 min
Varaždin: Predsjednik HNS-a Davor Šuker posjetio NK Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Šuker u Čileu! Bivši golgeter savjetuje južnoameričke nogometaše: Ulaganje u mlade je ključ! Prisjetio se uspjeha iz 1987. i pohvalio legendarnog trenera Jozića

Bivši hrvatski nogometni napadač Davor Šuker (57) gledao je U-20 Svjetsko prvenstvo u Čileu gdje je rekao kako bi razvoj nogometa u Hrvatskoj mogao poslužiti kao primjer posnulom nogometu u toj južnoameričkoj zemlji.

- Vrlo je jednostavno. Više raditi u školama, tražiti više turnira, tražiti regionalne turnire. To je ono što Hrvatska radi - izjavio je 57-godišnji Šuker za novinsku agenciju EFE u Santiago de Chileu.

- Važni su treneri i predsjednik koji treba posložiti čitav projekt, od temelja - dodao je.

Šuker, koji je od 2012. do 2021. bio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, susreo se u Čileu s nekadašnjim napadačem Ivanom Zamoranom kojeg je 1996. zamijenio u Real Madridu.

- Posjetio sam grad za koji vidim da je napravio ogroman korak naprijed. Imam sjajne čileanske prijatelje i razgovarao sam sa Zamoranom i bivšim igračima koji su bili ovdje iz drugih zemalja - rekao je.

Reprezentacija Čilea je posljednja u južnoameričkoj kvalifikacijskoj skupini za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a na mundijalu je posljednji put nastupila 2014. godine.

- Sigurno imaju djecu na ulicama. Ima ih 20 milijuna, tako da se samo moraju primiti posla - rekao je Šuker. 

- Formula je vrlo jednostavna, ali to traje šest ili sedam godina, nije nešto što se trenutno dogodi - napomenuo je.

Šuker je bio jedan od igrača mlade reprezentacije Jugoslavije do 20 godina koja je 1987. pod vodstvom hrvatskog izbornika Mirka Jozića osvojila Svjetsko prvenstvo u Čileu.

- Bilo nam je to prvo dugo, interkontinentalno putovanje. Nije bilo lako, ali stvarno smo htjeli igrati nogomet - prisjetio se.

Pohvalio je Jozića, koji je kasnije s čileanskim klubom Colo Colo osvojio 1991. Copu Libertadores, inačicu južnoameričke Lige prvaka. Umirovljeni Jozić je i dalje najtrofejniji trener kluba iz Santiaga.

- Mirko je sjajan trener koji se dokazao, naravno, s reprezentacijom, osvojivši Svjetsko prvenstvo, što nije lak podvig. Zatim je ostao ovdje. On je čovjek vezan za nogomet 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Brine o nogometu i svojoj obitelji. Mislim da je Colo Colo tada pronašao najboljeg trenera - izjavio je Šuker. 

- On je zaista častan čovjek, na vezi između Hrvatske i Čilea. I uvijek će biti, doživotno - dodao je.

Varaždin: Predsjednik HNS-a Davor Šuker posjetio NK Varaždin
Varaždin: Predsjednik HNS-a Davor Šuker posjetio NK Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatski igrači koji su bili osvojili U-20 Svjetsko prvenstvo u Čileu, poput Šukera, Bobana, Prosinečkog, Jarnija i Štimca, osvojili su 1998. s Hrvatskom brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu. Taj je uspjeh 2018. nadmašila ekipa s Lukom Modrićem i Ivanom Rakitićem osvojivši srebrnu medalju, a onda je Hrvatska na posljednjem prvenstvu 2022. opet došla do bronce.

- Naša jedina briga je ulagati više u mlade igrače svake godine. To je naša najveća obveza - rekao je Šuker. 

- Bez ulaganja u temelje, nema ničega. Da biste išli na fakultet, morate završiti srednju školu. Hrvatska je dokazala da ima školu koja je prepoznata - naglasio je.

Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina u Čileu završilo je u nedjelju finalnom pobjedom Maroka s 2-0 nad Argentinom. Hrvatska se nije bila plasirala na to natjecanje.

