LUDNICA OD UTAKMICE

VIDEO Susret Luisa Enriquea i Kompanyja nakon golijade zbog jednog je pitanja postao viralan

Piše Josip Tolić,
Foto: CBS Sports Golazo

Ludnica na Parku prinčeva! PSG i Bayern odigrali spektakularnih 5-4. Enrique i Kompany se našalili nakon utakmice. Kompany ne želi ponoviti iskustvo s tribina

Devet golova u polufinalu Lige prvaka ne viđa se svaki dan. Tko je propustio pogledati utakmicu PSG-a i Bayerna (5-4) koja se igrala u utorak na Parku prinčeva doista ima za čime žaliti. Šanse su frcale gotovo napad za napadom, obrane su se raspadale, a neutralni navijači mogli uživati.

Trener PSG-a Luis Enrique u mix zoni pariškog stadiona kratko se susreo s kolegom Vincentom Kompanyjem i našalio se oko toga i njegove suspenzije zbog tri žuta kartona.

- Gledao si utakmicu s tribine, je li ti se svidjelo - pitao je Španjolac Belgijca, a ovaj je bio jasan:

- Ne, stvarno ne, haha.

- Nije mi bilo zabavno. Bit ću zadovoljan ako mi se to ikad ne ponovi. Ne mogu odlučivati 80 metara od terena, ali drago mi je zbog toga kako su igrači reagirali. Enrique je sam birao voditi utakmicu s tribine? Ne znam zašto, ja to ne bih napravio - kazao je Kompany.

Uzvrat je 6. svibnja na Allianz Areni.

SVE NA JEDNOM MJESTU

