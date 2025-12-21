Obavijesti

ODUŠEVIO POTEZOM

VIDEO Svi igrači Hajduka otišli u svlačionicu osim jednog. Evo što je napravio prvotimac Splićana

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Dalmatinski portal

Hajduk se pobjedom protiv Vukovara približio Dinamu na bod zaostatka. Nakon pauze igra protiv Istre 1961 na domaćem terenu 24. siječnja

Michele Šego igra sve bolje. Vukovaru je zabio čak četiri gola, ali triput se našao u zaleđu, tako da je zapravo jedan regularan. Najbolji je strijelac HNL-a s 10 golova, a nakon utakmice s Vukovarcima oduševio je potezom. 

Naime, dok su svi igrači Hajduka otišli u svlačionicu, Šego se zaputio prema sjevernoj tribini. Došao je do ograde, skinuo dres i nekom ga poklonio, prenosi Dalmatinski portal.

Video pogledajte OVDJE

Nakon tog poteza Šege Poljudom se orio aplauz, a Hajduk se pobjedom protiv Vukovara približio Dinamu na bod zaostatka. Nakon pauze igra protiv Istre 1961 na domaćem terenu 24. siječnja. 

