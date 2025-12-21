VIDEO Svi igrači Hajduka otišli u svlačionicu osim jednog. Evo što je napravio prvotimac Splićana

Michele Šego igra sve bolje. Vukovaru je zabio čak četiri gola, ali triput se našao u zaleđu, tako da je zapravo jedan regularan. Najbolji je strijelac HNL-a s 10 golova, a nakon utakmice s Vukovarcima oduševio je potezom.

Naime, dok su svi igrači Hajduka otišli u svlačionicu, Šego se zaputio prema sjevernoj tribini. Došao je do ograde, skinuo dres i nekom ga poklonio, prenosi Dalmatinski portal.

Video pogledajte OVDJE

Nakon tog poteza Šege Poljudom se orio aplauz, a Hajduk se pobjedom protiv Vukovara približio Dinamu na bod zaostatka. Nakon pauze igra protiv Istre 1961 na domaćem terenu 24. siječnja.