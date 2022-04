VIDEO Tako se kreće po milijun dolara! Delija snažnim direktom nokautirao Brazilca u 2. rundi

Dubrovački je borac mnogo naučio iz prošle sezone i ovaj put na startu nije bilo dileme! Pokazao je Ante Delija (31, 20-5) zašto je bio veliki favorit protiv Brazilca Matheusa Scheffela (29, 15-8) i zaradio velikih pet bodova u prvom kolu PFL-ovog teškaškog turnira tehničkim nokautom nakon krasnog desnog direkta i sudačkog prekida.

Dvije minute su oba borca ispitivala snage, a onda se Delija odlučio za double leg rušenje koje je ‘po putu’ pretvorio u single leg nakon obrane Brazilca. Nakon toga se Scheffel ipak pridiže i pokušava high kick, a na to Ante odgovara odličnim direktom iz kontre i njegov protivnik završava na žici u svojevrsnom nokdaunu, ali nije ga uspio završiti Ante. Nakon toga je Dubrovčanin kontrolirao situaciju uz žicu do kraja runde.

A ulaskom u drugu rundu nismo previše čekali! Odmjeravali su borci snage minutu, a onda se Brazilac otvorio i sijevnuo je tu desni direkt u bradu nakon kojeg je Scheffel završio na leđima, Ante isprva nije htio nastaviti s udarcima jer je vjerojatno mislio da će sudac prekinuti borbu, ali nakon toga je krenuo s ground and poundom nakon čega je ipak ‘uletio’ sudac i sve prekinuo.

Odmah nakon pobjede skočio je Ante na ogradu i pozdravio hrvatske navijače te zagrlio trenera Stipu Drviša koji je ponovno s njim u SAD-u, a veseli činjenica da član ‘Cro Cop Teama’ nije pretrpio nikakvu štetu, svi udarci koje je dobio bili su zapravo lagani s obzirom na to što je sve prolazio kroz pripreme.

Tako je Dubrovčanin uzeo vrijednih pet bodova u PFL-ovom teškaškom turniru, a prije njega su četiri borbe otišle do sudačke odluke, no u teškoj kategoriji je to u uvodnom dijeli bila samo jedna. Ipak, Ante je napravio veliki korak prema polufinalu i autoritativno pokazao kako je cilj jasan – milijun dolara i naslov teškaškog prvaka PFL-a!

Najčitaniji članci