VIDEO Tako to rade prvaci: Jokić i Nuggetsi izjednačili su protiv Minnesote nakon teških poraza

DOČEKAO GOL Istra - Hajduk 1-1: Perišić zabio prvijenac, ali nije bilo dovoljno za slavlje! 'Bili' su došli do boda Prvi je put hrvatski reprezentativac krenuo od prve minute otkad nosi dres Hajduka, a okrunio je to prekrasnim golom. No, bilo je to samo za bod jer je Istru krasno na početku u vodstvo doveo Lawal