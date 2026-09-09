Obavijesti

Sport

Komentari 0
GOLOVI U KUPU

VIDEO Tek se vratio, već zabio! Pogledajte gol Luke Ivanušeca

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Tek se vratio, već zabio! Pogledajte gol Luke Ivanušeca
Susret Dinama i Sparte Prag u play-offu UEFA Europske lige | Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prevljaku je asistirao 18-godišnji Nikola Radnić, koji inače nastupa za Dinamo II, a u srijedu je dočekao priliku i kod Marija Kovačevića, dok je donedavni hajdukovac Almena asistirao Ivanušecu

Admiral

Dinamo je u šesnaestini finala Hrvatskog kupa gostovao kod petoligaša Bedema u Slavoniji. Dolazak aktualnog prvaka Hrvatske izazvao je veliki interes gledatelja na utakmici, a "modri" su već nakon 20-ak minuta utakmice imali dva gola prednosti zahvaljujući golovima Smaila Prevljaka i Luke Ivanušeca, koji se krajem kolovoza vratio u Dinamo.

Prevljaku je asistirao 18-godišnji Nikola Radnić, koji inače nastupa za Dinamo II, a u srijedu je dočekao priliku i kod Marija Kovačevića. Taj je gol pao u 16. minuti, a samo pet minuta kasnije Dinamo je povisio vodstvo.

Još jedan novopridošli dinamovac, Iker Almena, asistirao je Ivanušecu za prvi gol otkako se vratio na Maksimirsku 128, adresu koju je prije tri godine zamijenio za Feyenoord i Nizozemsku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Evo kako sad izgleda
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Evo kako sad izgleda

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
FOTO 'Ostavila sam NFL zvijezdu zbog ogromne 'alatke', plakala sam'. Zovu ga u 18+ industriju
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO 'Ostavila sam NFL zvijezdu zbog ogromne 'alatke', plakala sam'. Zovu ga u 18+ industriju

Manekenka i influencerica Haley Kalil se razvela od NFL zvijezde Matta Kalila. Razlog je poprilično bizaran, a njezina ispovijest je njemu otvorila nove poslovne prilike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026