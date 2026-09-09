VIDEO Tek se vratio, već zabio! Pogledajte gol Luke Ivanušeca

Dinamo je u šesnaestini finala Hrvatskog kupa gostovao kod petoligaša Bedema u Slavoniji. Dolazak aktualnog prvaka Hrvatske izazvao je veliki interes gledatelja na utakmici, a "modri" su već nakon 20-ak minuta utakmice imali dva gola prednosti zahvaljujući golovima Smaila Prevljaka i Luke Ivanušeca, koji se krajem kolovoza vratio u Dinamo.

Prevljaku je asistirao 18-godišnji Nikola Radnić, koji inače nastupa za Dinamo II, a u srijedu je dočekao priliku i kod Marija Kovačevića. Taj je gol pao u 16. minuti, a samo pet minuta kasnije Dinamo je povisio vodstvo.

Još jedan novopridošli dinamovac, Iker Almena, asistirao je Ivanušecu za prvi gol otkako se vratio na Maksimirsku 128, adresu koju je prije tri godine zamijenio za Feyenoord i Nizozemsku.