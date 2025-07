VIDEO Terry o Modriću: On može još dugo igrati, a Milanu će donijeti iskustvo i stabilnost

John Terry apsolutna je legenda u plavom dijelu Londona, ali i cijele Engleske. Poznat kao stoper koji se bacao glavom ondje gdje mnogi ne bi išli ni nogom, pridobio je sve simpatije navijača "gordi albiona". Stoper je sasvim slučajno naletio na novinare prilikom dolaska na aerodrom, baš onaj na koji bi uskoro trebao sletjeti Luka Modrić kada se priključi Milanu.

Iskoristivši priliku, novinari su pitali Terryja za Luku, a kako klasa prepoznaje klasu, Englez je biranim riječima govorio o hrvatskom maestru.

- Sjajan je igrač, jedan od najboljih na svijetu. Ima još mnogo igračkih godina ispred sebe, siguran sam. On je i sjajna osoba. Sjajno je za Milan što će doći ondje. To je potvrđeno? On će im donijeti iskustvo, veliko je ime koje dolazi u Italiju. Jednostavno je odličan igrač koji dolazi u vrijeme kada ga Milan treba - rekao je Terry.