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SLAVLJE ŠVICARACA

VIDEO Thun preokretom slavio protiv Luzerna uoči Dinama. Svi golovi imaju zajedničku točku

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Thun preokretom slavio protiv Luzerna uoči Dinama. Svi golovi imaju zajedničku točku
Foto: Kjetil Waber / SPP
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Thun je razbio Luzern 3-1 i u naletu pobjede će doći na Maksimir! Sva tri gola zabili su nakon prekida, a Dinamo u utorak čeka težak uzvrat i borba za treće pretkolo Lige prvaka

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Thun je uoči uzvrata protiv Dinama pobijedio Luzern rezultatom 3-1 i tako dodatno podigao samopouzdanje pred gostovanje na Maksimiru.Nakon remija 1-1 u prvom susretu 2. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka, hrvatski prvak pred svojim navijačima tražit će pobjedu koja vodi u 3. pretkolo. Trener Gian-Luca Privitelli pritom je znatno promiješao sastav u odnosu na prvi ogled s hrvatskim prvakom, napravivši čak devet izmjena u početnoj postavi, no njegova momčad unatoč tome nije imala problema doći do pobjede.

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Luzern je bolje otvorio susret i poveo već u drugoj minuti preko Stefana Kneževića. Ipak, odgovor Thuna stigao je vrlo brzo. Već šest minuta poslije Nico Maier atraktivnim volejem vratio je svoju momčad u igru i izjednačio rezultat. U nastavku susreta potpuni preokret donio je Marc Gutbub, koji je nakon prekida najbolje reagirao u kaznenom prostoru i pogodio za vodstvo gostiju, dok je konačnih 3:1 u završnici postavio Nicolas Bürgy poslije još jednog ubačaja iz prekida. 

Sve golove sa susreta pogledajte OVDJE.

Posebno je zanimljivo da su sva tri pogotka Thuna stigla nakon prekida. Prvi je pao poslije dugog auta, dok su druga dva uslijedila nakon ubačaja iz slobodnih udaraca, što će zasigurno biti jedan od segmenata igre na koji će stručni stožer Dinama obratiti posebnu pozornost uoči uzvrata.

Dinamo i Thun ponovno će odmjeriti snage u utorak, 28. srpnja, na Maksimiru s početkom u 20 sati.

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