VIDEO 'Ti ćeš meni dobacivati'! Golman dobio crveni karton pa nokautirao suparničkog igrača

Huesca je pobijedila sa 1-0, međutim najmanje se nakon utakmice pričalo o rezultatu. Španjolski mediji već su utakmicu proglasili "najsramotnijim derbijem" u povijesti ova dva kluba.
Susret 37. kola druge španjolske nogometne lige između Huesce i Real Zaragoze obilježila je velika tučnjava igrača.
Huesca je pobijedila sa 1-0, međutim najmanje se nakon utakmice pričalo o rezultatu. Španjolski mediji već su utakmicu proglasili "najsramotnijim derbijem" u povijesti ova dva kluba.
Veliki aragonski derbi završio je sramotnim scenama. U posljednjim trenucima susreta došlo je do tučnjave igrača koja je rezultirala s tri crvena kartona premda se u jednom trenutku nije znalo tko koga udara.
Isključena su oba vratara, Dani Jimenez kod domaćina, te Esteban Andrada na suprotnoj strani, te Zaragozin branič Dani Tasende.
Do incidenta je došlo u sudačkoj nadoknadi kada je gostujući vratar Andrada zbog guranja Jorgea Pulide zaradio drugi žuti karton. Pulida mu je očito nešto dobacio jer se Argentinac potom zatrčao prema njemu i udario ga šakom u glavu zbog čega mu prijeti suspenzija na čak 12 utakmica. Odmah je nastala gužva u kojoj su šake letjele na sve strane. Sudac je pokazao još dva crvena kartona, domaćem vrataru Jimenezu, te gostujućem braniču Tasendi.
- Kao kapetan želim se ispričati. Zaragoza nikada ne bi trebala projicirati ovakvu sliku - kazao je gostujući kapetan Francho Serrano nakon utakmice španjolskim medijima.
Utakmicu je presudio gol Oscara Sielve iz kaznenog udarca u 65. minuti. Huesca je dobila jedanaesterac već u petoj minuti, no Andrada je tada obranio Sielvin udarac.
Oba sastava su u zoni ispadanja, Huesca je na 19. mjestu sa 36 bodova, dva manje od zone spasa, dok je Zaragoza ostala na pretposljednjem mjestu sa 35 bodova.
