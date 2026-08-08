VIDEO Tisuće ljudi ispred crkve čeka Ronaldovo vjenčanje, ali par nije tu. Evo što kaže sestra

U javnost su procurile informacije da će se Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez vjenčati ovu subotu na Madeiri. Navodna ceremonija trebala je početi u 16 sati po hrvatskom vremenu, ali i dalje se nitko nije pojavio u crkvi. Par nikada nije službeno potvrdio niti demantirao datum 8. kolovoza kao dan vjenčanja, tako da svijet i dalje s nestrpljenjem očekuje vjenčanje godine i pita se hoće li zaista biti na ovaj datum.

Ispred katedrale u Funchalu (glavnom gradu Madeire), gdje se trebala (ili gdje će se) odviti ceremonija skupilo se mnoštvo ljudi, ali bračnog para nema nigdje. Kako navode svjedoci na društvenim medijima, u katedrali se odvija vjenčanje nekog drugog, lokalnog para. Navodi se i kako smatraju da se Ronaldo ne bi ženio bez velikog osiguranja kojeg trenutačno nema oko crkve.

Na Instagramu se oglasila Ronaldova sestra, Elma Aveiro, koja je napisala kako mediji ništa ne znaju te da izmišljaju stvari.

- Ali zašto ti ljudi (ispred katedrale op. a.) misle da bi se Ronaldo oženio, ako to sam nije objavio. Ne shvaćaju da mediji ne znaju ništa, žele znati sve pa izmišljaju stvari - napisala je na Instagramu.

Foto: Instagram

Par i dalje ne izlazi u javnost oko vjenčanja, ni Ronaldo ni Georgina nisu potvrdili niti negirali vjenčanje u subotu 8. kolovoza. Njegov mlažnjak navodno je viđen u Madeiri, a okupljeni još čekaju da vide što će se dogoditi.

Prema informacijama koje su procurile, nakon katedrale u Funchalu svečanost se trebala nastaviti u hotelu Savoy Palaca. Sam hotel nudi nekoliko opcija gdje par može slaviti svoj veliki dan, među kojima je i sala u koju stane oko 1000 gostiju. Više o tome pročitajte OVDJE.