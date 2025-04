VIDEO Tko drugi nego Toni Fruk! Krasnim volejem srušio 'lokose'

Teško izborena, ali zlata vrijedna pobjeda Rijeke u Kranjčevićevoj. Momčad Radomira Đalovića srušila je Lokomotivu u 28. kolu HNL-a, a junak Riječana ponovno je bio Toni Fruk. Po svemu viđenom ove sezone igrač u najboljoj formi u hrvatskom prvenstvu.

Lokomotiva se držala sve do 72. minute, a i nakon primljenog gola bila je ravnopravan suparnik Rijeci po jakom vjetru u Kranjčevićevoj.

Statistika Lokomotiva - Rijeka

Foto: Sofascore za 24sata

No, sredinom drugog dijela dogodio se trenutak genijalnosti Tonija Fruka. 'Lokosi' su iz vlastite greške primili pogodak i to nakon što je Rijeka preuzela posjed, lopta stigla do Nike Jankovića koji je opalio s ruba kaznenog prostora. Ona se odbila od bloka do Fruka, koji se našao na pravom mjestu.

Treba i to znati, ali i fantastično realizirati iznenadnu šansu. Fruk je majstorski iz voleja naciljao suprotni kut Šubarićeva gola i zabio svoj 10. gol ove sezone. Ima i sedam asistencija.