VIDEO Toma Bašić dobio crveni karton! Pogledajte zbog čega

Nogometaši Lazija s dva su igrača manje uspjeli kao gosti svladati Parmu sa 1-0, a jedan od igrača u rimskom sastavu koji su dobili crveni karton je i hrvatski veznjak Toma Bašić.

Lazio je ostao s desetoricom krajem prvog poluvremena kada je u 42. minuti isključen Zaccagni, da bi u 77. minuti zbog udaranja suparnika laktom izravni crveni karton dobio i Bašić. Dojam je da je hrvatski veznjak možda i prestrogo isključen...

No, samo pet minuta nakon Bašićeva isključenja Noslin je iskoristio pogrešku domaće obrane i zabio za neočekivano slavlje. Matija Frigan zbog ozljede nije igrao za Parmu. Lazio je osmi sa 22 boda, dok je Parma 17. sa 14.