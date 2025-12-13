Hrvatski veznjak odgurnuo je laktom suparnika nakon jednog duela, a za suca utakmice to je bilo dovoljno za direktan crveni karton
MOŽDA I PRESTROGO...
VIDEO Toma Bašić dobio crveni karton! Pogledajte zbog čega
Nogometaši Lazija s dva su igrača manje uspjeli kao gosti svladati Parmu sa 1-0, a jedan od igrača u rimskom sastavu koji su dobili crveni karton je i hrvatski veznjak Toma Bašić.
Crveni karton Hrvata pogledajte OVDJE
Lazio je ostao s desetoricom krajem prvog poluvremena kada je u 42. minuti isključen Zaccagni, da bi u 77. minuti zbog udaranja suparnika laktom izravni crveni karton dobio i Bašić. Dojam je da je hrvatski veznjak možda i prestrogo isključen...
No, samo pet minuta nakon Bašićeva isključenja Noslin je iskoristio pogrešku domaće obrane i zabio za neočekivano slavlje. Matija Frigan zbog ozljede nije igrao za Parmu. Lazio je osmi sa 22 boda, dok je Parma 17. sa 14.
