HAJDUK JE PRVI, ALI...

VIDEO Torcida opet bez pjesme. Evo kako je reagirala na trijumf

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajduk je na Maksimiru, kao i prije tjedan dana u derbiju, imao gromoglasnu podršku, sačinjenu od nekoliko tisuća svojih navijača. Torcida je na južnoj tribini grmila od prve minute, ali nakon utakmice bilo je potiho

Nakon rezultatske krize koja je trajala posljednja tri kola, Hajduk se konačno vratio na pobjednički kolosijek. Splićani su u 17. kolu HNL-a slavili kod Lokomotive (3-1) na krilima dvostrukog strijelca Rebića i najboljeg strijelca lige Michelea Šege koji je večeras došao do devetog gola u prvenstvu.

Hajduk je na Maksimiru, kao i prije tjedan dana u derbiju, imao gromoglasnu podršku, sačinjenu od nekoliko tisuća svojih navijača. Torcida je na južnoj tribini grmjela od prve minute, ali nakon utakmice je - utihnula. Odnosno, igrače je, baš kao i nakon remija protiv Dinama, pozdravila pljeskom, ne i pjesmom, što je ranije bilo uobičajeno.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajdukovci su i ovaj put uz pljesak produžili u tunel podno južne tribine i nisu se zaustavljali, baš kao i tjedan dana prije. Čuo se poneki pljesak, no zajedničke pjesme nije bilo ni ovaj put. 

