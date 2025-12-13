VIDEO Torcida opet bez pjesme. Evo kako je reagirala na trijumf

Nakon rezultatske krize koja je trajala posljednja tri kola, Hajduk se konačno vratio na pobjednički kolosijek. Splićani su u 17. kolu HNL-a slavili kod Lokomotive (3-1) na krilima dvostrukog strijelca Rebića i najboljeg strijelca lige Michelea Šege koji je večeras došao do devetog gola u prvenstvu.

Hajduk je na Maksimiru, kao i prije tjedan dana u derbiju, imao gromoglasnu podršku, sačinjenu od nekoliko tisuća svojih navijača. Torcida je na južnoj tribini grmjela od prve minute, ali nakon utakmice je - utihnula. Odnosno, igrače je, baš kao i nakon remija protiv Dinama, pozdravila pljeskom, ne i pjesmom, što je ranije bilo uobičajeno.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajdukovci su i ovaj put uz pljesak produžili u tunel podno južne tribine i nisu se zaustavljali, baš kao i tjedan dana prije. Čuo se poneki pljesak, no zajedničke pjesme nije bilo ni ovaj put.

