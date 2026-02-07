Obavijesti

GOLIJADA U FIRENCI

VIDEO Torino spasio bod protiv Fiorentine u dvoboju Hrvata!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nije zbog žutih kartona nastupio za Torino, dok je za goste do 59. minute igrao Sandro Kulenović. Cijelu utakmicu za Fiorentinu je odradio Marin Pongračić

Bez pobjednika zaključen je subotnji dan u talijanskoj Serie A, u Firenci su nogometaši Fiorentine i Torina odigrali 2-2 u sklopu 24. kola.

Fiorentina je bila vrlo blizu važne pobjede jer je vodila do 94. minute kada je Maripan zabio za konačnih 2-2 i razlio tugu diljem Artemio Franchi stadiona.

CALCIO - Serie A - ACF Fiorentina vs Torino FC
Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net

Prethodno je Torino poveo golom Casadeija u 26. minuti, dok je preokret uslijedio u nekoliko minuta nastavka. Prvo je Solomon izjednačio u 51., dok je Kean u 57. minuti bio strijelac za 2-1.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE

