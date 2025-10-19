Obavijesti

Sport

Komentari 4
JE LI OVO MOGUĆE?

VIDEO Totalni kaos na utakmici: Sudac u Boliviji podijelio je čak sedam crvenih kartona igračima

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Totalni kaos na utakmici: Sudac u Boliviji podijelio je čak sedam crvenih kartona igračima
Foto: Screenshot

Iako je na utakmici bilo tri gola, svu pozornost privukla je tučnjava na terenu koja je rezultirala rekordnim brojem kartona u bolivijskoj ligi. Osim katrona, bio je promašen penal, a pobjednički gol pao je u 92. minuti

U bolivijskoj nogometnoj ligi u subotu su se sastali Bolivar i Blooming. Utakmica je završila 2-1 za Bolivar, a unatoč golovima, susret je obilježio pozamašan broj crvenih i žutih kartona. 

Na stadionu Real Santa Cruz u subotu Blooming je ugostio Bolivar, a u jednom trenutku došlo je do tučnjave na terenu. Sudac je pokušao smiriti situaciju i igračima podijelio čak sedam crvenih kartona. Tako je Blooming ostao sa sedam igrača u terenu, a Bolivar s osam.

Tijekom utakmice je padala jaka kiša koja je utjecala na stanje travnjaka koji se pretvorio u blato pa je tako u 15. minuti susreta Martin Cauteruccio (38) promašio penal i priliku za vodstvo Bolivara. U 33. minuti Blooming dolazi do vodstva 1-0 preko Santiaga Etchebarne (31), a rezultat se do kraja prvog poluvremena nije mijenjao. Već u prvom poluvremenu sudac je dodijelio pet crvenih kartona i zbog toga se igralo još deset minuta sudačke nadoknade. 

U drugom poluvremenu Bolivar je izjednačio zahvaljujući Patricio Rodriguezu (35) u 52. minuti, a onda su slijedila još dva crvena kartona za igrače Bloominga. Osim rekordnih sedam crvenih kartona, sudac je dodijelio i osam žutih kartona. 

Na kraju je Bolivar pobijedio 2-1 golom Escleizona Freite (18) u 92. minuti. Postavljen je rekord u broju isključenja u najvišoj bolivijskoj ligi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!

'Modri' su već nakon 14 minuta imali 2-0 u neobičnom ozračju na Maksimiru, u 'grobnoj' tišini jer Boysi nisu navijali. Prvijence su dali McKenna i Dominguez, šansu je dobio Cardoso Varela
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025