VIDEO Totalni kaos na utakmici: Sudac u Boliviji podijelio je čak sedam crvenih kartona igračima

U bolivijskoj nogometnoj ligi u subotu su se sastali Bolivar i Blooming. Utakmica je završila 2-1 za Bolivar, a unatoč golovima, susret je obilježio pozamašan broj crvenih i žutih kartona.

Na stadionu Real Santa Cruz u subotu Blooming je ugostio Bolivar, a u jednom trenutku došlo je do tučnjave na terenu. Sudac je pokušao smiriti situaciju i igračima podijelio čak sedam crvenih kartona. Tako je Blooming ostao sa sedam igrača u terenu, a Bolivar s osam.

Tijekom utakmice je padala jaka kiša koja je utjecala na stanje travnjaka koji se pretvorio u blato pa je tako u 15. minuti susreta Martin Cauteruccio (38) promašio penal i priliku za vodstvo Bolivara. U 33. minuti Blooming dolazi do vodstva 1-0 preko Santiaga Etchebarne (31), a rezultat se do kraja prvog poluvremena nije mijenjao. Već u prvom poluvremenu sudac je dodijelio pet crvenih kartona i zbog toga se igralo još deset minuta sudačke nadoknade.

U drugom poluvremenu Bolivar je izjednačio zahvaljujući Patricio Rodriguezu (35) u 52. minuti, a onda su slijedila još dva crvena kartona za igrače Bloominga. Osim rekordnih sedam crvenih kartona, sudac je dodijelio i osam žutih kartona.

Na kraju je Bolivar pobijedio 2-1 golom Escleizona Freite (18) u 92. minuti. Postavljen je rekord u broju isključenja u najvišoj bolivijskoj ligi.