VIDEO Trenuci užasa na stazi, komentatori urlali! Pogledajte akrobatski potez Norvežanina

Švicarski skijaš Marco Odermatt pobjednik je superveleslaloma koji su skijaši u petak vozili za Svjetski kup u Kitzbühelu. Do svoje druge pobjede na slavnoj stazi Hahnenkamm stigao je s vremenom 1:08.41. Drugo mjesto osvojio je njegov sunarodnjak Franjo von Allmen, koji je zaostao svega tri stotinke (1:08.44), dok je treći bio Austrijanac Stefan Babinsky s vremenom 1:08.66.

Ovom pobjedom Odermatt je upisao 53. trijumf u karijeri u Svjetskom kupu, a čak 17 ostvario je u superveleslalomu. U poretku discipline vodi s 425 bodova, ispred Austrijanca Vincenta Kriechmayra, koji je u Kitzbühelu završio sedmi i ima 267 bodova, te Stefana Babinskog s 243 boda. U ukupnom poretku Svjetskog kupa Odermatt ima 1.205 bodova, gotovo dvostruko više od Norvežanina koji nastupa pod brazilskom zastavom, Lucasa Pinheira Braathena, koji ima 587 bodova, dok je treći Atle Lie McGrath s 578 bodova.

Utrku je obilježio i spektakularan nastup Norvežanina Adriana Smisetha Sejersteda, koji je izveo jedan od najnevjerojatnijih poteza sezone. Pri velikoj brzini, nakon jednog skoka, izgubio je ravnotežu i doskočio na samo jednu skiju, no iznimnom prisebnošću zadržao je kontrolu i izbjegao pad. Komentatori Eurosporta povikali su u nevjerici, a Sejersted je, klizeći desecima metara, ponovno stabilizirao vožnju i nastavio utrku, izazvavši oduševljenje publike i stručnjaka.

Talijanski Eurosport njegov je potez opisao kao "pravi cirkuski čin", a snimka tog spašavanja munjevito se proširila društvenim mrežama i postala viralni hit diljem Europe. Iako je bio na rubu odustajanja, Sejersted je utrku završio na izvrsnom petom mjestu s vremenom 1:08.77, čime je dodatno potvrdio iznimnu tehničku kvalitetu i mentalnu snagu.