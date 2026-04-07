VIDEO Pogledajte gol Havertza za pobjedu Arsenala u Lisabonu!

Lisabonski Sporting dočekao je Arsenal u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka i izgubio 0-1. Nakon prvih 45 minuta nije bilo golova. Ipak, dvije su se velike šanse dogodile na obje strane.

Već u sedmoj minuti Sporting je zamalo poveo, ali je snažan udarac Arauja lijevom nogom odsjeo na prečki. Devet minuta kasnije, Arsenal je zaprijetio iz najjačeg oružja.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Korner je izveo Madueke s desne strane napada i direktno pogodio prečku! "Topnici" su poznati po vrlo ubojitim kornerima, ali ovog puta se okvir gola ispriječio.

Stigao je Arsenal u vodstvo u 63. minuti golom Zubimendija, ali je isti poništen zbog zaleđa. Kad već nije u 63., jedini gol na utakmici pao je u 91. minuti, a zabio ga je Kai Havertz. Sjajno je Nijemca pronašao Martinelli dubinskom loptom, a Havertz je primio loptu i pogodio za slavlje "topnika".

Uzvratna utakmica igra se 15. travnja u Londonu.