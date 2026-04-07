Obavijesti

Sport

Komentari 0
LIGA PRVAKA

VIDEO Pogledajte gol Havertza za pobjedu Arsenala u Lisabonu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte gol Havertza za pobjedu Arsenala u Lisabonu!
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

SPORTING - ARSENAL 0-1 Domaći prvi uzdrmali prečku, gosti uzvratili istom mjerom. "Topnici" zabili u 63., ali je gol poništen zbog zaleđa, a pobjedu je u sudačkoj nadoknadi osigurao Kai Havertz

Admiral

Lisabonski Sporting dočekao je Arsenal u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka i izgubio 0-1. Nakon prvih 45 minuta nije bilo golova. Ipak, dvije su se velike šanse dogodile na obje strane. 

Već u sedmoj minuti Sporting je zamalo poveo, ali je snažan udarac Arauja lijevom nogom odsjeo na prečki. Devet minuta kasnije, Arsenal je zaprijetio iz najjačeg oružja.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Korner je izveo Madueke s desne strane napada i direktno pogodio prečku! "Topnici" su poznati po vrlo ubojitim kornerima, ali ovog puta se okvir gola ispriječio. Obje situacije pogledajte OVDJE

Stigao je Arsenal u vodstvo u 63. minuti golom Zubimendija, ali je isti poništen zbog zaleđa. Kad već nije u 63., jedini gol na utakmici pao je u 91. minuti, a zabio ga je Kai Havertz. Sjajno je Nijemca pronašao Martinelli dubinskom loptom, a Havertz je primio loptu i pogodio za slavlje "topnika". Gol pogledajte OVDJE

Uzvratna utakmica igra se 15. travnja u Londonu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026