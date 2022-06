VIDEO Tri minute pravog ludila: Evo kako je Čilić 'uništio' Rusa

Nije mi ovo najagresivniji tenis u karijeri. Nekako slično igrao sam na US Openu kada sam ga osvojio, ali i ovdje 2018. kada sam izgubio od Del Potra u četvrtfinalu. Kada govorim o svojoj igri, želim biti ono što jesam. Želim se osjećati sjajno na terenu, da me drži osjećaj za loptu i da idem kroz teren, rekao je Marin Čilić nakon što je prošao u polufinale Roland Garrosa i ušao u društvo četvorice aktivnih tenisača koji su igrali polufinale na svakom Grand Slamu.

Međugorac je odigrao fantastičan meč! Od kretanja, do forhenda i bekenda. Vršio je Andrej Rubljev veliki pritisak, no Čilić ovog puta nije namjeravao popustiti. Ni da se igralo do sutradan! Preuzimao je Marin odgovornost, nije se libio okušati udarce koji su mu često završavali nekoliko metara izvan terena. Jednostavno, išlo ga je.

Mnogi u Hrvatskoj nisu imali mogućnost gledanja meča uživo jer se emitirao na Eurosportu, a sve njih službeni YouTube kanal Roland Garrosa objavio je sažetak najboljih trenutaka u meču. Zavalite se, pripremite kokice i uživajte.

A sada kada smo se nadivili Marinovim spektakularnim potezima, okrenimo se budućnosti. U polufinalu će Čilić igrati protiv Caspera Ruuda, kojemu je ovo također najveći uspjeh na Roland Garrosu, a ujedno i na svim Grand Slamovima.

Dosad su se susreli dva puta, oba puta je Ruud izašao kao pobjednik. I u petak Marin neće biti favorit. Norvežanin je od osam titula čak sedam ostvario na zemlji, trenutačno je osmi igrač svijeta i logično je da mu kladionice daju veće šanse. No, davale su i Medvjedevu i Rubljovu...

Najčitaniji članci