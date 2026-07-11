VIDEO Triler završnica mladih hrvatskih rukometaša! Došli do pobjede u posljednjoj sekundi

Sjajan uspjeh ostvarila je hrvatska rukometna reprezentacija do 20 godina na Europskom prvenstvu. Hrvatska je u triler završnici odlučujuće utakmice za prolazak skupine pobijedila Norvešku 33-32.

U susretu momčadi koje su prethodno upisale pobjedu protiv Sjeverne Makedonije i poraz od Danske, Hrvatskoj je za plasman u drugi krug trebala samo pobjeda, a neizvjesno je bilo do posljednjih sekundi. Hrvatska je do pobjede došla u zadnjoj sekundi i to nakon što su samo četiri sekunde prije kraja oduzeli loptu protivnicima te u doslovno posljednjoj poslali loptu u gol.

EPIC SCENES 🤯 Croatia steals the ball in the dying seconds, scores against the buzzer AND CELEBRATES MAIN ROUND BERTH 😱🇭🇷 @HRS_CHF #ehfeuro2026 #followthefuture #handball pic.twitter.com/7LiVp8hbsG — EHF EURO (@EHFEURO) July 11, 2026

Norvežani su deset minuta prije poluvremena imali 14-10, ali onda je Hrvatska preokrenula i na predah otišla s prednosti 16-15. U drugom dijelu Hrvatska je praktički cijelo vrijeme vodila, a osam minuta prije kraja imala je prednost 30-26.

Izabranici Denisa Špoljarića krenuli su griješiti, a stotinu sekundi prije kraja Norveška je izjednačila na 32-32 što bi im odgovaralo za prolaz među 12 najboljih.

U zadnjoj sekundi lopta je došla do Lorisa Hromine, koji je u posljednjoj sekundi postigao svoj deseti pogodak na utakmici i odveo Hrvatsku u drugi krug na Europskom prvenstvu.