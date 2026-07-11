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DRUGI KRUG EURA DO 20 GODINA

VIDEO Triler završnica mladih hrvatskih rukometaša! Došli do pobjede u posljednjoj sekundi

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Triler završnica mladih hrvatskih rukometaša! Došli do pobjede u posljednjoj sekundi
Foto: Hrvatski rukometni savez/Instagram
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Drama do zadnje sekunde! Mladi Hrvati srušili Norvešku 33-32 i uletjeli u drugi krug EP-a

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Sjajan uspjeh ostvarila je hrvatska rukometna reprezentacija do 20 godina na Europskom prvenstvu. Hrvatska je u triler završnici odlučujuće utakmice za prolazak skupine pobijedila Norvešku 33-32. 

U susretu momčadi koje su prethodno upisale pobjedu protiv Sjeverne Makedonije i poraz od Danske, Hrvatskoj je za plasman u drugi krug trebala samo pobjeda, a neizvjesno je bilo do posljednjih sekundi. Hrvatska je do pobjede došla u zadnjoj sekundi i to nakon što su samo četiri sekunde prije kraja oduzeli loptu protivnicima te u doslovno posljednjoj poslali loptu u gol.

Norvežani su deset minuta prije poluvremena imali 14-10, ali onda je Hrvatska preokrenula i na predah otišla s prednosti 16-15. U drugom dijelu Hrvatska je praktički cijelo vrijeme vodila, a osam minuta prije kraja imala je prednost 30-26. 

Izabranici Denisa Špoljarića krenuli su griješiti, a stotinu sekundi prije kraja Norveška je izjednačila na 32-32 što bi im odgovaralo za prolaz među 12 najboljih.

U zadnjoj sekundi lopta je došla do Lorisa Hromine, koji je u posljednjoj sekundi postigao svoj deseti pogodak na utakmici i odveo Hrvatsku u drugi krug na Europskom prvenstvu.

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