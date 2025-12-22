Obavijesti

NEZGODA NOGOMETAŠA FULHAMA

VIDEO Trpio je nesnosne bolove, a onda je kamera otkrila i zašto. Upozorenje: nije za svačije oči

VIDEO Trpio je nesnosne bolove, a onda je kamera otkrila i zašto. Upozorenje: nije za svačije oči
Foto: SportKlub/screenshot

Fulham slavio protiv Nottinghama 1-0 zahvaljujući penalu Raula Jimeneza! Andersen šokirao s iščašenim prstenjakom, ali ostao na terenu 90 minuta

U posljednjem susretu 17. kola engleskog nogometnog prvenstva Fulham je pobijedio Nottingham Forest 1-0. Gol odluke zabio je Raul Jimenez iz kaznenog udarca u 45. minuti. Jimenez je u završnici susreta imao veliku priliku za 2-0, ali je pucao pored gola.

Bizarna situacija dogodila se u 24. minuti kad je Jimenez legao na travnjak zbog ozljede, a kamera je fokusirala njegova suigrača Joachima Andersena. Igrač Fulhama trpio je velike bolove zbog iščašenog prstenjaka na lijevoj ruci. Liječnička ekipa mu ga je namjestila i, zanimljivo, ostao je na terenu svih 90 minuta.

Foto: SportKlub/screenshot

Video pogledajte OVDJE.

Londonski sastav se ovom pobjedom popeo na 13. mjesto sa 23 boda, dok je Forest ostao na 17. poziciji sa 18 bodova, pet više od zone ispadanja. Vodi Arsenal s 39 bodova, dva više od Manchester Cityja.

