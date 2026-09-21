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UVIJEK UZ DRAGOG

VIDEO Tuchel izostavio zvijezdu uoči Hrvatske i naljutio njegovu djevojku. Vidi se da je pravnica

Gibbs-White je prvo šokantno izostavljen s popisa Engleske, a onda vraćen nakon Palmerove ozljede i lavine kritika. Zaručnica Britney De Villiers javno ga je branila, a tabloidna drama tek je dodatno rasplamsala priču
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VIDEO Tuchel izostavio zvijezdu uoči Hrvatske i naljutio njegovu djevojku. Vidi se da je pravnica
pozvao Gibbsa Whitea u reprezentaciju Engleski izbornik Thomas Tuchel naknadno je uvrstio veznjaka Nottingham Foresta, Morgana Gibbsa Whitea na popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, i to tek nakon što je njegova partnerica javno kritizirala prvotnu odluku | Foto: instagram
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pozvao Gibbsa Whitea u reprezentaciju Engleski izbornik Thomas Tuchel naknadno je uvrstio veznjaka Nottingham Foresta, Morgana Gibbsa Whitea na popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, i to tek nakon što je njegova partnerica javno kritizirala prvotnu odluku | Foto: instagram
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