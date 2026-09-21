VIDEO Tuchel izostavio zvijezdu uoči Hrvatske i naljutio njegovu djevojku. Vidi se da je pravnica

Gibbs-White je prvo šokantno izostavljen s popisa Engleske, a onda vraćen nakon Palmerove ozljede i lavine kritika. Zaručnica Britney De Villiers javno ga je branila, a tabloidna drama tek je dodatno rasplamsala priču
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pozvao Gibbsa Whitea u reprezentaciju
Engleski izbornik Thomas Tuchel naknadno je uvrstio veznjaka Nottingham Foresta, Morgana Gibbsa Whitea na popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, i to tek nakon što je njegova partnerica javno kritizirala prvotnu odluku
| Foto: instagram
pozvao Gibbsa Whitea u reprezentaciju
Engleski izbornik Thomas Tuchel naknadno je uvrstio veznjaka Nottingham Foresta, Morgana Gibbsa Whitea na popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, i to tek nakon što je njegova partnerica javno kritizirala prvotnu odluku |
Foto: instagram
pozvao Gibbsa Whitea u reprezentaciju
Engleski izbornik Thomas Tuchel naknadno je uvrstio veznjaka Nottingham Foresta, Morgana Gibbsa Whitea na popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, i to tek nakon što je njegova partnerica javno kritizirala prvotnu odluku
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako je službeni razlog novog poziva ozljeda drugog reprezentativca, jasno je kako je pritisak javnosti i nezadovoljstvo izraženo putem društvenih mreža odigralo svoju ulogu u cijeloj priči koja već danima zabavlja tamošnje medije.
| Foto: instagram
Odluka njemačkog stručnjaka da prvotno izostavi Morgana Gibbsa Whitea s popisa za susrete protiv Španjolske, Hrvatske i Češke izazvala je veliko iznenađenje u engleskoj nogometnoj javnosti.
| Foto: instagram
Veznjak igra u životnoj formi, ali to očito nije bilo dovoljno da se odmah nađe među odabranima za novo okupljanje.
| Foto: instagram
Njegova zaručnica, Britney De Villiers, nije mogla šutjeti te je ubrzo nakon objave popisa na društvenim mrežama podijelila zanimljiv statistički podatak koji je jasno ukazao na nelogičnost izbornikove odluke o izostavljanju.
| Foto: instagram
U svojoj je objavi istaknula kako je njezin partner jedini igrač koji je stvorio pet ili više prilika u jednoj utakmici engleskog prvenstva ove sezone.
| Foto: instagram
Ta je objava izrazito brzo postala viralna, a brojni su navijači počeli otvoreno preispitivati kriterije po kojima se biraju igrači za nacionalnu selekciju.
| Foto: instagram
Izbornik je na redovnoj konferenciji za medije morao braniti svoje taktičke zamisli i opravdavati izbor igrača na toj specifičnoj poziciji.
| Foto: instagram
"Nema smisla nominirati tri, četiri, pet desetki. To jednostavno nikome ne pomaže. Vidimo u kakvoj je Morgan formi, završio je prošlu sezonu jako snažno i bio je ključan igrač da Forest ne ispadne iz lige, ali konkurencija je ogromna," objasnio je tada svoj čvrsti stav bivši trener momčadi Chelseaja i Bayerna.
| Foto: instagram
Unatoč tim pomirljivim riječima, bilo je sasvim jasno da je situacija poprilično napeta.
| Foto: instagram
Njemački stručnjak preferirao je profil igrača poput Judea Bellinghama, Eberechija Ezea i Colea Palmera u ofenzivnom dijelu veznog reda.
| Foto: instagram
. Zanimljivo je kako je upravo Palmer dobio poziv unatoč tome što je propustio posljednje Svjetsko prvenstvo, a izbornik mu je pred novinarima poslao vrlo jasnu i izravnu poruku o očekivanjima.
| Foto: instagram
"Jedna je stvar dobiti nominaciju i vratiti se u momčad, ali sasvim je druga stvar nastupati za Englesku, a to se također računa. Cole mora podići razinu svoje igre kada dođe i pokazati ovakve brojke kako bi zadržao svoje mjesto i opravdao nominaciju," oštro je poručio izbornik prije nego što su se okolnosti drastično promijenile uslijed nepredviđenih zdravstvenih problema u momčadi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Samo nekoliko dana nakon što je popis službeno objavljen i nakon što je društvenim mrežama prostrujala jasna objava nezadovoljne zaručnice, dogodio se potpuno neočekivani preokret u taboru nacionalne vrste.
| Foto: instagram
Cole Palmer zadobio je neugodnu ozljedu koja ga je definitivno izbacila iz konkurencije za nadolazeće reprezentativne akcije. Umjesto da traži potpuno novo taktičko rješenje, izbornik je odlučio popustiti i uputiti poziv igraču kojeg je prvotno bez previše razmišljanja otpisao.
| Foto: instagram
Gibbs White tako se neočekivano našao u krugu reprezentativaca, a domaći mediji odmah su počeli nagađati je li to isključivo zbog Palmerove ozljede ili je pritisak javnosti, koji je potaknula De Villiers, ipak natjerao stručni stožer na dublje razmišljanje o svojim opcijama.
| Foto: instagram
Bez obzira na stvarni razlog ovakvog raspleta, ofenzivac je napokon dobio željenu priliku dokazati stručnom stožeru da itekako pripada najužem izboru igrača za međunarodne nastupe.
| Foto: instagram
Statistika ovog ofenzivca uistinu je impresivna i teško ju je zanemariti. Prošle je sezone bio apsolutni heroj kluba Nottingham Foresta s čak četrnaest golova u svim natjecanjima između siječnja i kraja teške kampanje.
| Foto: instagram
Gotovo je samostalno vukao cijelu momčad prema ostanku u elitnom rangu engleskog natjecanja.
| Foto: instagram
Ove sezone nastavio je u potpuno istom ritmu, upisavši jedan gol i dvije asistencije u samo prva četiri odigrana nastupa u ligi.
| Foto: instagram
Njegov stvarni utjecaj na igru momčadi s City Grounda prilično je teško mjerljiv isključivo suhim golovima i asistencijama.
| Foto: instagram
U nedavnoj pobjedi protiv Aston Ville rezultatom 2-1 stvorio je rekordnih sedam izglednih prilika za svoje suigrače i majstorski asistirao Igoru Jesusu za pobjednički gol.
| Foto: instagram
Time je postao prvi igrač Foresta koji je uspio kreirati toliko prilika i namjestiti gol u jednoj utakmici otkad se taj slavni klub vratio u najviši rang engleskog nogometa.
| Foto: instagram
Kada nije zauzet obvezama na nogometnim terenima, reprezentativac uživa u prilično glamuroznom stilu života sa svojom obitelji.
| Foto: instagram
Njegova ozbiljna veza s diplomiranom pravnicom i poznatom influencericom započela je prije više od četiri godine kada su se slučajno upoznali preko zajedničkog prijatelja.
| Foto: instagram
Danas su sretno zaručeni i žive život koji mnogi obožavatelji prate s velikim zanimanjem na društvenim mrežama, gdje De Villiers trenutačno ima više od 270.000 pratitelja.
| Foto: instagram
Par izuzetno redovito dijeli atraktivne fotografije s raznih luksuznih putovanja diljem svijeta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Samo tijekom ove godine uspjeli su posjetiti Dubai, pitoresknu Amalfi obalu u Italiji te sunčani Portugal.
| Foto: instagram
Foto instagram
Posebnu pažnju pratitelja privukao je njihov zimski odmor za doček Nove godine, kada su privatnim zrakoplovom otputovali u prestižno francusko skijalište Courchevel.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Osim putovanja i luksuza, u samom središtu njihovog zajedničkog svijeta nalazi se obitelj i roditeljstvo.
| Foto: instagram
Foto instagram
Zajedno imaju dvoje djece.
| Foto: instagram
Privatna idila u njihovom životu ponekad ipak naiđe na prepreke i neugodnosti zbog prepoznatljive surovosti nogometnog svijeta.
| Foto: instagram
S obzirom na to da je na početku karijere igrao za Wolverhampton, strastveni navijači tog kluba redovito mu priređuju izrazito neprijateljski doček.
| Foto: instagram
Cijela situacija potpuno je eskalirala tijekom jedne napete utakmice na stadionu Molineux kada je domaća publika s tribina počela sramotno vrijeđati njegovu zaručnicu neprimjerenim i pogrdnim pjesmama.
| Foto: instagram
Nogometaš im na terenu nije ostao dužan.
| Foto: instagram
Nedugo nakon uvreda, zabio je gol protivničkom golmanu i proslavio ga je upečatljivim stavljanjem prstiju u uši, jasno poručivši domaćim navijačima što misli o njihovom provokativnom ponašanju.
| Foto: instagram
Ovakav čvrst mentalitet i otpornost na pritisak pokazao je i znatno ranije u karijeri, kada se suočio s neočekivanim odbijanjem uoči prošlog Svjetskog prvenstva
| Foto: instagram
Iako je te sezone bio statistički najbolji engleski strijelac u ligi i igrao odličan nogomet, izbornik nije za njega pronašao mjesto u zrakoplovu za Sjedinjene Američke Države.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram