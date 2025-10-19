Obavijesti

Sport

Komentari 2
KRIZA 'STARE DAME'

VIDEO Tudor na 'vrućem stolcu'! Como srušio Juventus na krilima sjajnog Paza, Baturina na klupi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Tudor na 'vrućem stolcu'! Como srušio Juventus na krilima sjajnog Paza, Baturina na klupi
2
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Veliki razlog zašto je Baturina na klupi je senzacionalni argentinski veznjak, Nico Paz (21), koji je briljirao protiv Juventusa sjajnim golom i asistencijom

Nakon pet uzastopnih remija, Juventus nije ugledao svjetlo na kraju tunela. Štoviše, "stara dama" je u sedmom kolu Serie A izgubila prvu utakmicu u ovoj sezoni (u svim natjecanjima), Como 1907 slavio je s 2-0 na domaćem travnjaku. Bivši kapetan Rijeke, Ivan Smolčić, startao je utakmicu i odigrao 87 minuta, ali je izašao zbog problema s ozljedom.

S druge strane, bivši dinamovac Martin Baturina opet je ostao na klupi. U prethodnoj utakmici Serie A protiv Atalante, Baturina je dobio 21 minutu, ali je ranije ostao na klupi protiv Cremonesea i Fiorentine.

Serie A - Como v Juventus
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Veliki razlog zašto je Baturina na klupi je senzacionalni argentinski veznjak, Nico Paz (21), koji je briljirao protiv Juventusa sjajnim golom i asistencijom. Već u 3. minuti Paz je odlično ubacio u kazneni prostor, a Kempf je bio strijelac. Gol možete vidjeti OVDJE.

U 78. minuti Paz je zabio svoj četvrti ligaški gol u sezoni. Namjestio se na lijevu nogu i sjajno pospremio u daljnji golmanov kut, a uz četiri gola ima i četiri asistencije u Serie A. Gol možete vidjeti OVDJE. Ovom pobjedom Como je preskočio Juventus na petom mjestu ljestvice s 12 bodova, koliko ima i "stara dama".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta
OVDJE PUNI BATERIJE

FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta

KOŽINO - Luka Modrić nakon potpisa ugovora s Milanom doputovao je u rodni Zadar na trotjedni odmor. Nedaleko od grada u apartmanskom naselju Kožino posjeduje nekoliko luksuznih vila s bazenima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025