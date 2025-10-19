VIDEO Tudor na 'vrućem stolcu'! Como srušio Juventus na krilima sjajnog Paza, Baturina na klupi

Nakon pet uzastopnih remija, Juventus nije ugledao svjetlo na kraju tunela. Štoviše, "stara dama" je u sedmom kolu Serie A izgubila prvu utakmicu u ovoj sezoni (u svim natjecanjima), Como 1907 slavio je s 2-0 na domaćem travnjaku. Bivši kapetan Rijeke, Ivan Smolčić, startao je utakmicu i odigrao 87 minuta, ali je izašao zbog problema s ozljedom.

S druge strane, bivši dinamovac Martin Baturina opet je ostao na klupi. U prethodnoj utakmici Serie A protiv Atalante, Baturina je dobio 21 minutu, ali je ranije ostao na klupi protiv Cremonesea i Fiorentine.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Veliki razlog zašto je Baturina na klupi je senzacionalni argentinski veznjak, Nico Paz (21), koji je briljirao protiv Juventusa sjajnim golom i asistencijom. Već u 3. minuti Paz je odlično ubacio u kazneni prostor, a Kempf je bio strijelac. Gol možete vidjeti OVDJE.

U 78. minuti Paz je zabio svoj četvrti ligaški gol u sezoni. Namjestio se na lijevu nogu i sjajno pospremio u daljnji golmanov kut, a uz četiri gola ima i četiri asistencije u Serie A. Gol možete vidjeti OVDJE. Ovom pobjedom Como je preskočio Juventus na petom mjestu ljestvice s 12 bodova, koliko ima i "stara dama".