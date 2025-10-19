Veliki razlog zašto je Baturina na klupi je senzacionalni argentinski veznjak, Nico Paz (21), koji je briljirao protiv Juventusa sjajnim golom i asistencijom
VIDEO Tudor na 'vrućem stolcu'! Como srušio Juventus na krilima sjajnog Paza, Baturina na klupi
Nakon pet uzastopnih remija, Juventus nije ugledao svjetlo na kraju tunela. Štoviše, "stara dama" je u sedmom kolu Serie A izgubila prvu utakmicu u ovoj sezoni (u svim natjecanjima), Como 1907 slavio je s 2-0 na domaćem travnjaku. Bivši kapetan Rijeke, Ivan Smolčić, startao je utakmicu i odigrao 87 minuta, ali je izašao zbog problema s ozljedom.
S druge strane, bivši dinamovac Martin Baturina opet je ostao na klupi. U prethodnoj utakmici Serie A protiv Atalante, Baturina je dobio 21 minutu, ali je ranije ostao na klupi protiv Cremonesea i Fiorentine.
Veliki razlog zašto je Baturina na klupi je senzacionalni argentinski veznjak, Nico Paz (21), koji je briljirao protiv Juventusa sjajnim golom i asistencijom. Već u 3. minuti Paz je odlično ubacio u kazneni prostor, a Kempf je bio strijelac. Gol možete vidjeti OVDJE.
U 78. minuti Paz je zabio svoj četvrti ligaški gol u sezoni. Namjestio se na lijevu nogu i sjajno pospremio u daljnji golmanov kut, a uz četiri gola ima i četiri asistencije u Serie A. Gol možete vidjeti OVDJE. Ovom pobjedom Como je preskočio Juventus na petom mjestu ljestvice s 12 bodova, koliko ima i "stara dama".
