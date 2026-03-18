VIDEO Tudorov Tottenham je pokazao drugo lice! Pogledajte golove za prvu pobjedu u klubu

U večeri kada se činilo da je sve izgubljeno, Tottenham je pronašao tračak nade u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atletico Madrida. Nakon teškog poraza 5-2 u prvoj utakmici, momčad Igora Tudora trebala je čudo, a gol Xavija Simonsa u 52. minuti zapalio je stadion nakon što je Julian Alvarez izjednačio na 1-1 u 47. minuti.

Gol nizozemskog veznjaka, koji je u Tottenham stigao kao veliko pojačanje za 60 milijuna eura, donio je Spursima vodstvo od 2-1 i smanjio ukupni zaostatak na 4-6. Iako je put do preokreta i dalje bio dalek, taj je trenutak bio dovoljan da navijači počnu sanjati o epskoj "remontadi".

Spursi su poveli u 30. minuti golom Randala Kolo Muanija, a sjajnu je šansu nekoliko minuta propustio Mathys Tel, koji je promašio veliku šansu. Napadao je Tudorov Tottenham i nakon gola za 2-1, ali Diego Simeone dobro zna kako sačuvati vodstvo.

Pritisak je smanjio David Hancko golom u 75. minuti za 2-2, ali se Simons pobrinuo za prvu pobjedu Tudora na klupi engleskog prvoligaša. Zabio je pobjednički gol u u 90. minuti.

Situacija je tim bizarnija što se Tottenham, dok se bori u elitnom europskom natjecanju, u domaćem prvenstvu nalazi na samo 16. mjestu, tek bod iznad zone ispadanja. Ovaj europski bijeg od sumorne premierligaške stvarnosti dao je navijačima prijeko potreban razlog za uzbuđenje.

