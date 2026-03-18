Spursi su poveli u 30. minuti golom Randala Kolo Muanija, a sjajnu je šansu nekoliko minuta propustio Mathys Tel, koji je promašio veliku šansu. Alvarez je izjednačio pa je Simons vratio Spurse u vodstvo
VIDEO Tudorov Tottenham je pokazao drugo lice! Pogledajte golove za prvu pobjedu u klubu
U večeri kada se činilo da je sve izgubljeno, Tottenham je pronašao tračak nade u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atletico Madrida. Nakon teškog poraza 5-2 u prvoj utakmici, momčad Igora Tudora trebala je čudo, a gol Xavija Simonsa u 52. minuti zapalio je stadion nakon što je Julian Alvarez izjednačio na 1-1 u 47. minuti.
Gol nizozemskog veznjaka, koji je u Tottenham stigao kao veliko pojačanje za 60 milijuna eura, donio je Spursima vodstvo od 2-1 i smanjio ukupni zaostatak na 4-6. Iako je put do preokreta i dalje bio dalek, taj je trenutak bio dovoljan da navijači počnu sanjati o epskoj "remontadi".
Spursi su poveli u 30. minuti golom Randala Kolo Muanija, a sjajnu je šansu nekoliko minuta propustio Mathys Tel, koji je promašio veliku šansu. Napadao je Tudorov Tottenham i nakon gola za 2-1, ali Diego Simeone dobro zna kako sačuvati vodstvo.
Pritisak je smanjio David Hancko golom u 75. minuti za 2-2, ali se Simons pobrinuo za prvu pobjedu Tudora na klupi engleskog prvoligaša. Zabio je pobjednički gol u u 90. minuti.
Situacija je tim bizarnija što se Tottenham, dok se bori u elitnom europskom natjecanju, u domaćem prvenstvu nalazi na samo 16. mjestu, tek bod iznad zone ispadanja. Ovaj europski bijeg od sumorne premierligaške stvarnosti dao je navijačima prijeko potreban razlog za uzbuđenje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+