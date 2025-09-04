Obavijesti

Sport

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA SP

VIDEO Turska imala 3-0 protiv Gruzije pa skoro sve 'prosula', Aktürkoglu dvaput tresao mrežu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Turska imala 3-0 protiv Gruzije pa skoro sve 'prosula', Aktürkoglu dvaput tresao mrežu
Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Turska je u 53. minuti zabila za 3-0 te se sve činilo kako će mirnu privesti utakmicu kraju. Ipak, Gruzija se uspjela vratiti na 3-2, ali nije uspjela doći do izjednačujućeg gola

U prvoj utakmici skupine E europskih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine Turska je kao gost svladala Gruziju sa 3-2. Turska je povela sa 3-0, prvi je gol dao Muldur (4), a sljedeća dva Aktürkoglu (41, 53), da bi Davitašvili (63) i Kvaratškelia (90+8) ublažili poraz Gruzije. Baris Alper Yilmaz dobio je crveni karton, ali Gruzija to ipak nije uspjela kazniti.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group E - Georgia v Turkey
Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Golove pogledajte OVDJE.

U ovoj skupini će kasnije u petak svoj susret 1. kola još igrati Bugarska i Španjolska. Samo će pobjednik skupine na SP sljedećeg ljeta u SAD, Meksiko i Kanadu.

Wales je zasjeo na čelo skupine J minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom kod Kazahstana koju mu je osigurao Moore (25). Wales ima 10 bodova iz pet susreta, dva više uz susret više od druge Sjeverne Makedonije, a šest više uz čak tri utakmice više od trećeg Belgije koja kasnije u petak gostuje kod Lihtenštajna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
FOTO Bivša klizačica osvojila je omiljenog 'vatrenog'. Čeka je selidba na drugi kraj Europe...
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je omiljenog 'vatrenog'. Čeka je selidba na drugi kraj Europe...

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025