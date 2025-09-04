VIDEO Turska imala 3-0 protiv Gruzije pa skoro sve 'prosula', Aktürkoglu dvaput tresao mrežu

U prvoj utakmici skupine E europskih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine Turska je kao gost svladala Gruziju sa 3-2. Turska je povela sa 3-0, prvi je gol dao Muldur (4), a sljedeća dva Aktürkoglu (41, 53), da bi Davitašvili (63) i Kvaratškelia (90+8) ublažili poraz Gruzije. Baris Alper Yilmaz dobio je crveni karton, ali Gruzija to ipak nije uspjela kazniti.

Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Golove pogledajte OVDJE.

U ovoj skupini će kasnije u petak svoj susret 1. kola još igrati Bugarska i Španjolska. Samo će pobjednik skupine na SP sljedećeg ljeta u SAD, Meksiko i Kanadu.

Wales je zasjeo na čelo skupine J minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom kod Kazahstana koju mu je osigurao Moore (25). Wales ima 10 bodova iz pet susreta, dva više uz susret više od druge Sjeverne Makedonije, a šest više uz čak tri utakmice više od trećeg Belgije koja kasnije u petak gostuje kod Lihtenštajna.