VIDEO U Kranjčevićevoj igrali 'lokosi' i Slaven, a na tribini se navijalo - protiv Tottenhama?!

Pretposljednja utakmica na Kranjčevićevoj, zagrebačkom stadionu koji će uskoro krenuti u rekonstrukciju ili bolje rečeno, u centru će niknuti novi stadion. Lokomotiva je izgubila od Slaven Belupa (0-2), na tribinama nije bilo puno gledatelja, ali bilo je nekoliko glasnih. I ne, nisu to bile Podravske štuke ili pak prijatelji Roberta Mudražije, već - Englezi!?

Da, nekolicina engleskih turista našla se na utakmici i odlučila dobro zabaviti. Vjerojatno se i popilo u njihovom stilu, a kad su već na utakmici, zašto ne bi i navijali. Za koga? Ni za Lokose, ni za 'farmaceute', samo kontra Tottenhama! Očito je riječ o ljudima koji i ne gaje simpatije prema Spursima.

- Tottenham get battered everywhere they go - pjevali su.

Na hrvatskom bi to bilo 'Tottenham razbiju gdje god da idu'. Na tribini je bilo nekoliko muškaraca u dresovima Chelseaja pa je vjerojatno riječ o gradskim rivalima jer oni često pjevaju tu pjesmu.