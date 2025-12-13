Obavijesti

VIDEO 'Ubojica velikana' zabio i Hajduku, Rebić tješio Posavca!?

Piše Josip Tolić,
Foto: MAXSport/screenshot

Lokomotiva povela protiv Hajduka lijepim Stojakovićevim golom. Rebić izjednačio za Hajduk nakon kaosa u obrani lokosa

Lokomotiva je povela protiv Hajduka u pretposljednjem ovogodišnjem kolu HNL-a po maglovitim uvjetima na Maksimiru u 12. minuti akcijom u dva poteza. Marko Vešović asistirao je s desne strane, a Aleks Stojaković ušetao se između stopera bijelih Edgara Gonzaleza i Branimira Mlačića i glavom probio gostujućeg golmana Tonija Silića.

Stojaković, mladi slovenski reprezentativac, zabio je već deseti gol sezone, šesti u prvenstvu, a zanimljivo je da je već zapaprio svim članovima "velike četvorke". Zabio je Dinamu, Hajduku, Rijeci, Slavenu, Varaždinu, Istri, asistirao protiv Osijeka. Sjajna kupnja lokosa momka koji je ljetos stigao iz Jaruna, a ranije je igrao za Kurilovec.

Hajduk je izjednačio 15 minuta poslije, u 27. minuti. Ante Rebić iskoristio je nepažnju obrane Lokomotive, čak trojica igrača išla su u blok Ikeru Almeni, a on pokupio otpadak i od stative pospremio u mrežu drugi gol sezone. I prvi je, zanimljivo, zabio lokosima. A nakon drugoga nije slavio, nego je umjesto toga tješio golmana Lokomotive Josipa Posavca.

Golove Lokomotive i Hajduka pogledajte OVDJE.

