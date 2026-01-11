Obavijesti

VIDEO Ukrajinka odbila pružiti ruku Sabaljenki: 'Ja svaki dan igram s velikom boli u srcu...'

Piše Jakov Drobnjak, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: DAN PELED

Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk izgubila je od Sabaljenke finale u Brisbaneu, a u svom govoru nakon meča osvrnula se na rat u Ukrajini. Kostjuk se nije rukovala sa Sabaljenkom te joj nije čestitala pobjedu

Bjeloruskinja Arina Sabaljenka pobjednica je WTA 500 teniskog turnira u Brisbaneu u Australiji, s nagradnim fondom od 1.45 milijuna eura, najvećeg WTA turnira prije Australian Opena. Nakon sat i 19 minuta igre, prva tenisačica svijeta pobijedila je Ukrajinku Martu Kostjuk 6-4, 6-3, ostvarivši tako svoju 22. turnirsku pobjedu u karijeri.

Brisbane International Tennis Tournament
Foto: DAN PELED

Nakon meča, ukrajinska tenisačica odbila se rukovati sa Sabaljenkom te je joj nije ni čestitala na pobjedi, a onda je u govoru nakon susreta pričala o ratu u Ukrajini. Kostjuk je poznata po izjavama o svojoj domovini te je i ovaj put podjsetila na rat u Ukrajini.

- Svaki dan igram s boli u srcu. Tisuće ljudi u mojoj zemlji trenutačno su bez struje ili tople vode, pri temperaturama od –20 °C. Moja sestra spava pod tri deke zbog hladnoće u svojoj kući; ta je stvarnost vrlo bolna. Duboko me dirnulo vidjeti toliko ukrajinskih zastava ovaj tjedan na turniru - rekla je Ukrajinka.

Video govora pogledajte OVDJE.

Sabaljenka je čestitala Kostjuk na dobrom meču te je pohvalila njenu igru, a njene izjave nije komentirala.

- Prije svega, želim čestitati Marti i njezinu timu na ovom nevjerojatnom početku sezone. Želim vam sve najbolje i nadam se da ćemo se još mnogo puta susretati u finalima kako bismo pokazali naš sjajan tenis - rekla je Sabaljenka.

