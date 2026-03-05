Crvena zvezda slavila protiv Novog Pazara, ali neredi zasjenili pobjedu! Delije probile ogradu, ultrasi Novog Pazara napali autobus, nastao je kaos na ulicama
VIDEO Ultrasi Novog Pazara su razbili prozore autobusa Delija! Ovi skočili van i krenuo je kaos
Crvena zvezda pobijedila je Novi Pazar 2-0 u Kupu, ali su susret obilježili neredi na stadionu, a onda i na ulicama. Podsjetimo, utakmica je u 50. sekundi morala biti prekinuta jer su Delije htjele probiti ogradu kako bi se sukobile s navijačima Novog Pazara zbog provokacija. Krenulo je obostrano vrijeđanje na tribinama, a nakon kaosa na stadionu sve se preselilo i van stadiona.
Delije su u autobusu, pod policijskom pratnjom, krenule prema Beogradu, ali je na ulicama nastao kaos. Torcida, kako je naziv ultras skupine iz Novog Pazara, napala je autobus i zasula ga kamenjem. Razbili su prozore, a onda su Delije, kako tvrde očevidci, počele skakati kroz prozor i krenule u sukob s Pazarcima. Počela je opća jurnjava po gradu, ali do veće štete nije došlo jer je policija brzo reagirala.
Skoro svaka utakmica momčadi iz Novog Pazara i beogradskih klubova bude popraćena navijačkim neredima. Netrpeljivost je velika i incidenti su učestali.
