VIDEO Ultrasi Novog Pazara su razbili prozore autobusa Delija! Ovi skočili van i krenuo je kaos

Foto: screenshot/Instagram

Crvena zvezda slavila protiv Novog Pazara, ali neredi zasjenili pobjedu! Delije probile ogradu, ultrasi Novog Pazara napali autobus, nastao je kaos na ulicama

Crvena zvezda pobijedila je Novi Pazar 2-0 u Kupu, ali su susret obilježili neredi na stadionu, a onda i na ulicama. Podsjetimo, utakmica je u 50. sekundi morala biti prekinuta jer su Delije htjele probiti ogradu kako bi se sukobile s navijačima Novog Pazara zbog provokacija. Krenulo je obostrano vrijeđanje na tribinama, a nakon kaosa na stadionu sve se preselilo i van stadiona.

Delije su u autobusu, pod policijskom pratnjom, krenule prema Beogradu, ali je na ulicama nastao kaos. Torcida, kako je naziv ultras skupine iz Novog Pazara, napala je autobus i zasula ga kamenjem. Razbili su prozore, a onda su Delije, kako tvrde očevidci, počele skakati kroz prozor i krenule u sukob s Pazarcima. Počela je opća jurnjava po gradu, ali do veće štete nije došlo jer je policija brzo reagirala. 

Skoro svaka utakmica momčadi iz Novog Pazara i beogradskih klubova bude popraćena navijačkim neredima. Netrpeljivost je velika i incidenti su učestali. 

