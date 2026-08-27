VIDEO United gleda, a ima što i vidjeti. 'Vatreni' zabio novi gol!

Igor Matanović zabio je u drugoj utakmicu u nizu! Nakon dva gola u prvom kolu njemačkog Kupa protiv Fortune (5-1) sada je bio precizan i u uzvratu doigravanja Konferencijske lige. U 60. minuti doveo je u vodstvo svoj Freiburg protiv škotskog Motherwella golom za 2-1. Freiburg je prvu utakmicu pobijedio 3-1 te je praktički osigurao Konferencijsku ligu.

Freiburg je poveo u šestoj minuti golom Scherhanta, a Škoti su uzvratili preko Longela u 22. minuti. Do kraja prvog dijela više nije bilo golova, a u 35. minuti Matanoviću je poništen penal. U nastavku Freiburg je nastavio s dobrom igrom i poveo u 60. minuti. Scherhant je ubacio iz kornera, nakon što su gosti dobili crveni karton, a Matanović glavom matirao goste i zabio za 2-1.

Matanovićev gol pogledajte OVDJE.

Samo tri minute kasnije Freiburg je otišao na 3-1, zabio je Irie. Podsjetimo, mediji u engleskoj prenijeli su kako Matanovića prati Manchester United, a ako ovako nastavi mogao bi engleski velikan dodatno zagristi.

Utakmica je u tijeku...