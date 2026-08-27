Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE GOL U KL

VIDEO United gleda, a ima što i vidjeti. 'Vatreni' zabio novi gol!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO United gleda, a ima što i vidjeti. 'Vatreni' zabio novi gol!
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Matanović opet trese mrežu! Zabio je za vodstvo Freiburga protiv Motherwella i sve više mami poglede Manchester Uniteda

Admiral

Igor Matanović zabio je u drugoj utakmicu u nizu! Nakon dva gola u prvom kolu njemačkog Kupa protiv Fortune (5-1) sada je bio precizan i u uzvratu doigravanja Konferencijske lige. U 60. minuti doveo je u vodstvo svoj Freiburg protiv škotskog Motherwella golom za 2-1. Freiburg je prvu utakmicu pobijedio 3-1 te je praktički osigurao Konferencijsku ligu.

Freiburg je poveo u šestoj minuti golom Scherhanta, a Škoti su uzvratili preko Longela u 22. minuti. Do kraja prvog dijela više nije bilo golova, a u 35. minuti Matanoviću je poništen penal. U nastavku Freiburg je nastavio s dobrom igrom i poveo u 60. minuti. Scherhant je ubacio iz kornera, nakon što su gosti dobili crveni karton, a Matanović glavom matirao goste i zabio za 2-1.

Matanovićev gol pogledajte OVDJE.

Samo tri minute kasnije Freiburg je otišao na 3-1, zabio je Irie. Podsjetimo, mediji u engleskoj prenijeli su kako Matanovića prati Manchester United, a ako ovako nastavi mogao bi engleski velikan dodatno zagristi.

Utakmica je u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Rakow - Hajduk 2-3: 'Bili' nakon 16 godina u Europi! Čudo u Poljskoj i nevjerojatan susret
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Rakow - Hajduk 2-3: 'Bili' nakon 16 godina u Europi! Čudo u Poljskoj i nevjerojatan susret

Sjajna utakmica u Poljskoj! Prvo je zabio Raci nakon nešto manje od minute igre, a izjednačio Diaby u 60. iz penala; Šego je pogodio u 66., a Emreli opet izjednačio u 88. da bi Pukštas zabio za treće vodstvo
Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk i Rijeka žele izboriti jesen u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026