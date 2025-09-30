VIDEO Uspomena za cijeli život! Pogledajte reakciju dječaka kada mu je Modrić pružio ruku

Hrvatski kapetan Luka Modrić u 41. godini života i dalje stalno pokazuje klasu. Iako je mogao otići u Saudijsku Arabiju kao i mnogi drugi igrači na zalasku karijere i još podebljati račun, odlučio je ostati u Europi i igrati protiv najboljih. U Milanu se brzo prilagodio i postao jedan od najboljih igrača lige.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Koliko još uvijek želi pobjede pokazala je i njegova reakcija nakon posljednjeg sučeva zvižduka u utakmici protiv Napolija. Kapetan hrvatske reprezentacije pao je na pod i u slavlju stisnuo šake. Ta je pobjeda bila vrlo važna za "rosonere" jer su njome izbili na prvo mjesto prvenstva.

Prije početka upravo toga susreta Modrić je još jednom pokazao koliko unatoč svim uspjesima ostaje prizemna osoba. U tunelu su dječaci i djevojčice čekali da igrači s njima izađu na teren, a Luka je prošao pored njih i svakome pružio ruku. Taj je trenutak bio poseban doživljaj za jednoga dječaka koji je, kada mu je Modrić pružio ruku, odlučio poljubiti je.

Video se brzo proširio mrežama, a ne sumnjamo da će dječak to pamtiti cijeli život.