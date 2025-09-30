Obavijesti

Sport

Komentari 2
ODUŠEVIO SE

VIDEO Uspomena za cijeli život! Pogledajte reakciju dječaka kada mu je Modrić pružio ruku

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Uspomena za cijeli život! Pogledajte reakciju dječaka kada mu je Modrić pružio ruku
Foto: TikTok

Uoči utakmice Napolija i Milana Luka Modrić sa suigračima prošao je pored dječaka i djevojčica, a svakom od njih pružio je ruku i pozdravio ih

Hrvatski kapetan Luka Modrić u 41. godini života i dalje stalno pokazuje klasu. Iako je mogao otići u Saudijsku Arabiju kao i mnogi drugi igrači na zalasku karijere i još podebljati račun, odlučio je ostati u Europi i igrati protiv najboljih. U Milanu se brzo prilagodio i postao jedan od najboljih igrača lige.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Koliko još uvijek želi pobjede pokazala je i njegova reakcija nakon posljednjeg sučeva zvižduka u utakmici protiv Napolija. Kapetan hrvatske reprezentacije pao je na pod i u slavlju stisnuo šake. Ta je pobjeda bila vrlo važna za "rosonere" jer su njome izbili na prvo mjesto prvenstva.

VIDEO: SKROMNA LEGENDA Modrić nije htio odgovoriti na pitanje novinara CBS-a. Onda je on odgovorio umjesto njega...
Modrić nije htio odgovoriti na pitanje novinara CBS-a. Onda je on odgovorio umjesto njega...

Prije početka upravo toga susreta Modrić je još jednom pokazao koliko unatoč svim uspjesima ostaje prizemna osoba. U tunelu su dječaci i djevojčice čekali da igrači s njima izađu na teren, a Luka je prošao pored njih i svakome pružio ruku. Taj je trenutak bio poseban doživljaj za jednoga dječaka koji je, kada mu je Modrić pružio ruku, odlučio poljubiti je.

@acmilan When you meet your idol ❤️🖤 #tiktokcalcio #tiktokfootball #acmilan ♬ suono originale - AC Milan

Video se brzo proširio mrežama, a ne sumnjamo da će dječak to pamtiti cijeli život.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...
FOTO: KAO U SAPUNICI

Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...

Brazilski mediji šuškaju o ljubavnom skandalu Brune Rotte, Rodrygove partnerice, s dečkom najbolje prijateljice dok je živjela kod nje
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025