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VIDEO Usred prijenosa HNL-a: 'Ne sad! Prokleta ptičurino...'

Piše 24sata,
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VIDEO Usred prijenosa HNL-a: 'Ne sad! Prokleta ptičurino...'
Foto: MAXSport/screenshot
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ISTRA - LOKOMOTIVA 2-3 Komentator MAXSporta Ivan Ljubić usred prijenosa iznenadio: “prokleta ptičurino” za Duolingo, a snimka je podijelila pratitelje

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Komentator MAXSporta Ivan Ljubić imao je nesvakidašnjeg gosta na početku drugog poluvremena utakmice Istre 1961 i Lokomotive (2-3) na Aldo Drosini.

- Jednu promjenu smo vidjeli, to je taj Godec na desnom beku... A ovo je Duolingo. Ne sad, ne sad! Prokleta ptičurino - ispalio je Ljubić u prijenosu pa nastavio u uobičajenom tonu, prozivajući prezimena igrača u posjedu lopte.

POGLEDAJTE VIDEO:

Televizija je isječak objavila na društvenim mrežama, a reakcije pratitelja su podijeljene.

"Dobar mu je rječnik", piše jedan.

"Zašto prokleta??", piše drugi.

"Koji mu je daily streak?"

Foto: Instagram

"Ovo bi kao trebalo biti simpatično i smiješno? Novinarstvo se srozalo jako nisko", tvrdi jedan gospodin koji je odmah dobio i odgovor:

"Da, smiješno je. Ne želimo robotske novinare koji samo čitaju statistike i prepričavaju što se događa na terenu."

"Ovo je stvarno dobronamjerno, lik na silu želi biti zanimljiv, i ajd par fora, ali tooooliko je naporan..."

POGLEDAJTE GOLOVE:

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Golovi Istra-Lokomotiva VIDEO
Golovi Istra-Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

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