ISTRA - LOKOMOTIVA 2-3 Komentator MAXSporta Ivan Ljubić usred prijenosa iznenadio: “prokleta ptičurino” za Duolingo, a snimka je podijelila pratitelje
VIDEO Usred prijenosa HNL-a: 'Ne sad! Prokleta ptičurino...'
Komentator MAXSporta Ivan Ljubić imao je nesvakidašnjeg gosta na početku drugog poluvremena utakmice Istre 1961 i Lokomotive (2-3) na Aldo Drosini.
- Jednu promjenu smo vidjeli, to je taj Godec na desnom beku... A ovo je Duolingo. Ne sad, ne sad! Prokleta ptičurino - ispalio je Ljubić u prijenosu pa nastavio u uobičajenom tonu, prozivajući prezimena igrača u posjedu lopte.
POGLEDAJTE VIDEO:
Televizija je isječak objavila na društvenim mrežama, a reakcije pratitelja su podijeljene.
"Dobar mu je rječnik", piše jedan.
"Zašto prokleta??", piše drugi.
"Koji mu je daily streak?"
"Ovo bi kao trebalo biti simpatično i smiješno? Novinarstvo se srozalo jako nisko", tvrdi jedan gospodin koji je odmah dobio i odgovor:
"Da, smiješno je. Ne želimo robotske novinare koji samo čitaju statistike i prepričavaju što se događa na terenu."
"Ovo je stvarno dobronamjerno, lik na silu želi biti zanimljiv, i ajd par fora, ali tooooliko je naporan..."
POGLEDAJTE GOLOVE:
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+