I NIJE PRVI PUT

VIDEO Usred utakmice u Austriji otvorila se rupetina na terenu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

Austrija pobijedila Cipar 1-0, ali utakmicu obilježila rupa na terenu! Nevjerojatan prekid u Linzu, Austrijanci i BiH nastavljaju mrtvu trku za izravno mjesto na SP-u 2026.

Austrijska nogometna reprezentacija pobijedila je u subotu Cipar 1-0 u trećoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. odigranoj u Linzu i tako nastavila mrtvu trku s Bosnom i Hercegovinom za izravan plasman na Mundijal. Osim s protivnikom, domaćin se u subotu borio i s neočekivanim nepogodama na terenu.

Naime, u 77. minuti otvorila se rupa duboka čak 20 centimetara pred šesnaestercem Austrije, što je primijetio domaći golman Alexander Schlager i signalizirao danskom sucu Jakobu Kehletu. Prekid je trajao čak sedam minuta, a radnici na stadionu su kantama donosili materijal i zatrpavali rupu dok se Schlager zabavljao pokušavajući otkriti u čemu je problem.

Video rupe na terenu na utakmici Austrija - Cipar pogledajte OVDJE.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Austria v Cyprus
Foto: Elisabeth Mandl

Bizaran prekid zbog rupe u travnjaku Austriji nije novost, u lipnju 2022. u dvoboju Lige nacija protiv Danske na stadionu Ernst Happel u Beču otkrili su je također, doduše tek po završetku utakmice, pa su temeljito pregledali teren i sanirali štetu prije susreta s Francuskom četiri dana poslije na istom mjestu.

Ciprane je slomio gol Marcela Sabitzera iz penala u 54. minuti pa su s devet bodova Austrijanci stopostotni, kao i "zmajevi" koji imaju utakmicu više i koji su razbili San Marino 6-0. U utorak će u Zenici BiH dočekati Austriju, ta bi utakmica mogla dati podosta odgovora oko toga tko će se približiti svjetskoj smotri iduće godine. Rumunjska, koja ima već dva poraza, nada se ugurati u dodatne kvalifikacije kao drugoplasirana.

