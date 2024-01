VIDEO Utakmica karijere Joela Embiida, zabio čak 70 koševa!

Joel Embiid odigrao je utakmicu za pamćenje u noći s ponedjeljka na utorak u NBA ligi. Postavio je novi rekord Philadelphije 76ersa s čak 70 koševa protiv San Antonio Spursa u pobjedi 133-123.

Foto: Bill Streicher

Embiid je zabio 24 od 41 šuteva i 21 od 23 slobodnih bacanja. Na cijeloj utakmici zabio je tek jednu tricu, a postavio je i rekord svoje karijere s 18 skokova. Dosadašnji rekord 76ersa držao je legendarni Wilt Chamberlain, koji je 1967. zabio 68 koševa.

- Zapravo sam ljut na sebe, promašio sam puno laganih šuteva koje obično pogodim. Naravno, Wilt je ostvario mnoge stvari. Prilično je fora biti u istoj rečenici s njime, bila je to odlična noć, išlo me. Samo su me hranili s loptom, a ja sam završavao posao.

Embiid u povijesnom nizu

Embiid je aktualni MVP lige i posljednje dvije sezone bio je najbolji strijelac u NBA-u, a na dobrom je putu da to ostvari i treću sezonu u nizu.

Foto: Bill Streicher

Istaknimo i kako je Embiid zabio barem 30 koševa u 21 uzastopnoj utakmici, što je nevjerojatan niz.

- Suigračima sam samo rekao: 'Nemojte ništa forsirati, idemo samo igrati košarku'. Htjeli smo igrati na ispravan način.

Okršaj Embiida i Spursa dugo se iščekivao zbog rookieja Victora Wembanyame, koji nije ostao dužan Embiidu s 33 koševa i sedam skokova.

Chamberlain je zabio 100 koševa

Embiid je postao tek deveti igrač u povijesti NBA lige s barem 70 koševa na jednoj utakmici. Rekord već 62 godine drži Wilt Chamberlain, koji je zabio 100 koševa.

Foto: Bill Streicher

Kobe Bryant je uz njega jedini zabio više od 80 koševa, točnije, čak 81 protiv Toronto Raptorsa 2006. godine.

Prošle su godine Damian Lillard i Donovan Mitchell zabili po 71 koš, a Embiid je izjednačen na 12. mjestu s Devinom Bookerom i Wiltom Chamberlainom. Dodajmo kako je Embiid tek treći centar u povijesti lige sa 70 koševa na utakmici, nakon Chamberlaina i Davida Robinsona.

