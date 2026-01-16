VIDEO Uživaj, zaslužio si! Andrej Kramarić s obitelji stigao ispod grafita, sreći nije bilo kraja...

Napisali smo kako je Hoffenheim u čast Andreja Kramarića napravio spektakularan grafit na stepenicama PreZero Arene, a stigao je i video kako je "GOAT" Hoffenheima stigao ispred remek djela. Uz njega su stigli žena, djeca te roditelji, ali i prijatelji koji su se zajedno divili ovoj velikoj časti. Ispod grafita, na betonu, ostavio je i svoj autogram.

U jednom trenutku je Kramarić stao i nijemo gledao u svoj portret. Upijao je sve što se dogodilo, a ponos koji je osjećao on i njegova obitelj teško je zamisliti. Nevjerojatan uspjeh hrvatskog napadača koji je sve zaslužio svojim radom i zalaganjem. Sve je krenulo u Dinamu, gdje nije dobio ono što je želio, a onda procvat u Rijeci gdje je briljirao. Seli u Leicester koji tada čudesno uzima Premier ligu, ali se nije naigrao pokraj uzavrelog Vardyja. Ali onda je našao svoje mjesto pod suncem. Došao je u Hoffenheim i bajka je krenula.

Nevjerojatne 302 utakmice u Bundesligi. Ukupno 150 golova i 75 asistencija za klub. Istinska legenda Hoffenheima, ali i, ako budemo malo objektivni, i Bundeslige. Svake sezone pruža vrhunske partije, zabija kao na traci, a sada je stigla i najveća moguća počast koju jedan igrač može dobiti. Na zid stadiona idu samo prave legende kluba, baš kao što je Kramarić. Igra u odličnoj formi, a uskoro ga čeka i novi ples s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu.