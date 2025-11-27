VIDEO Van Dijk će sanjati Ivana Perišića. Internet bruji o duelu koji je ponovno postao viralan

Obavijesti

PSV za kojeg igra 'vatreni' Ivan Perišić zabio je gol iz penala kojeg je skrivio Virgil van Dijk i još jednom ponizio kapetana 'redsa'

Liverpool je u srijedu na Anfieldu poražen od PSV-a (4-1), a naš reprezentativac Ivan Perišić (36) postao je najstariji strijelac u povijesti nizozemskog kluba u Ligi prvaka. Na utakmici je kapetan Liverpoola Virgil van Dijk skrivio penal kojeg je u 6. minuti utakmice realizirao Hrvat. Rezultat je izjednačio Dominik Szoboszlai, a Guus Til i dvostruki strijelac Couhaib Driouech zapečatili su sudbinu Liverpoola i nanijeli im drugi uzastopni poraz na Anfieldu. Sažetke utakmice pogledajte ovdje.

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Phil Noble

Sraz Perišića i Van Dijka ponovno je postao viralan na Internetu. U dresu Tottenhama 'vatreni' je bacio Nizozemca na koljena u njihovom duelu koji datira 30. travnja 2023. Tada je Liverpool slavio 4-3, ali naše krilo ponizilo je kapetana 'redsa' s driblingom koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Dribling Perišića pogledajte OVDJE.

Perišić je u karijeri protiv Liverpoola i Van Dijka igrao pet puta. Slavio je na dva susreta i tri puta gubio. Dva puta je igrao u dresu Intera i Spursa te jednom u PSV-u. Protiv 'redsa' je zabio jedan gol i podijelio jednu asistenciju. 

Liverpool je 13. na tablici s devet bodova, a PSV 15. s bodom manje. Idući susret engleski prvoligaš igra protiv West Hama u nedjelju, a PSV isti dan dočekuje Volendam u nizozemskom prvenstvu. 

