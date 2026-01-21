VIDEO Vandal zapalio statuu Cristiana Ronalda na Madeiri!

Cristiano Ronaldo jedan je od najvećih nogometaša svih vremena, ali koliko ima navijača, ima i mrzitelja. Jedan od njih je zapalio Ronaldov kip na rodnoj mu Madeiri.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Ronaldov rodni grad | Video: 24sata/Video

Incident se dogodio u Funchalu, glavnom gradu Madeire, a vandal je svoj potez objavio na Instagram profilu. Radi se o mladiću koji se opisuje kao "osoba, freestyler i lokalni čovjek". Uz priloženu snimku vandalskog čina priložio je opis:

"Ovo je posljednje Božje upozorenje".

Video incidenta pogledajte OVDJE

Policija traga za muškarcem, a zasad nije poznato je li kip pretrpio oštećenja. Vatra je brzo ugašena.

Zanimljivo, već su jednom oštetili Ronaldov kip na Madeiri. Dogodilo se to 2016. kada su ga oštetili obožavatelji Lionela Messija.

Brončani kip otkriven je 2014. godine, visok je 3,3 metra, a nakon incidenta iz 2016. premjestili su ga na sadašnju lokaciju, blizu Ronaldova muzeja.