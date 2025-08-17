VIDEO VAR provjeravao dva potencijalna kaznena udarca, Omerović zapucao sjajnu šansu!

Nogometaši Varaždina i Osijeka sastali su se u 3. kolu HNL-a, a u prvom poluvremenu bilo je vrlo malo uzbuđenja. Ipak, dvije su se situacije pregledavale na VAR-u zbog možebitnog jedanaesterca.

Prvo su u 15. minuti gosti iz Osijeka tražili kazneni udarac nakon što je Mladenovski držao Tourea. Napadač "bijelo-plavih" je pao, ali sudac je procijenio da nema kaznenog udarca.

Druga situacija dogodila se u 31. minuti kada je Belcar pao nakon kontakta s Mkrčanom. Ipak, kontakt je bio minimalan i sam veznjak Varaždina bio je svjestan da će teško dobiti kazneni udarac.

U drugom poluvremenu veliku je priliku imao Nail Omerović kada je na povratnu loptu pucao po sredini gola, što je Zelenika bez problema obranio.

Osijek je u prva dva kola osvojio jedan bod, kao i Varaždin.