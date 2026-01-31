Obavijesti

VIDEO Varaždin srušio Slaven na Kušek Apašu u borbi za Europu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, NK Varaždin - Santa Clara | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Slaven je imao cijelo drugo poluvrijeme igrača više, ali ni 25 udaraca, 71 posto posjeda lopte, 11 kornera i dva pogođena okvira gola nisu bila dovoljna ni za jedan gol

Varaždin je pobijedio Slaven Belupo 2-0 u gostima u 20. kolu HNL-a. Bila je to vrlo sadržajna utakmica već od samog početka. 

Nažalost, već u šestoj minuti iz igre je morao izaći Ljuban Crepulja kojeg je sa stadiona odvezla hitna pomoć nakon što je primio udarac kopačkom u glavu. 

Slaven je zabio za vodstvo, ali je nakon VAR pregleda u 10. minuti ipak poništen gol Kovačića. Šest minuta kasnije, penal za Varaždin! Opet je VAR bio u pogonu, a s bijele točke je Mamut zabio za 0-1.

U 36. minuti, 0-2. Ovog puta Mamut je asistent, a strijelac je Mamić. Isti igrač je šest minuta kasnije dobio drugi žuti karton i morao je napustiti travnjak. 

Slaven je imao cijelo drugo poluvrijeme igrača više, ali ni 25 udaraca, 71 posto posjeda lopte, 11 kornera i dva pogođena okvira gola nisu bila dovoljna ni za jedan gol. 

Varaždin je preskočio "farmaceute" i sada je četvrti sa 29 bodova, dok je Slaven pao na šesto mjesto sa 27 bodova. 

