VIDEO Varaždinci protutnjali kroz Goricu za četvrto mjesto!

U posljednjem susretu 10. kola HNL-a nova pobjeda gostiju, nogometaši Varaždina su kod Gorice slavili s 3-1 (2-0) čime su Velikogoričani upisali treći domaći poraz u nizu.

Gosti su poveli u sedmoj minuti golom Ivana Mamuta s bijele točke. Luka Škaričić je u 36. pogodio za 2-0, dok je Aleksa Latković bio strijelac trećeg pogotka za goste u 47. minuti i velikih 3-0. Domaćin je smanjio u 75. minuti kada je Jurica Pršir realizirao jedanaesterac i zabio počasni gol Velikogoričana.

Gorica i Varaždin sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vrlo brzo se u Velikoj Gorici zatresla mreža. U šestoj minuti je domaći igrač Perić u svom šesnaestercu nepropisno zaustavio Mamuta za jedanaesterac, a isti igrač Varaždina je preuzeo odgovornost i pogodio s bijele točke za 1-0.

Uslijedilo je potom petnaestak minuta ravnopravne, ali i djelomično rastrgane igre, dok u 31. minuti nije kreirana najbolja šansa Velikogoričana u prvom dijelu. Erceg je došao u odličnu situaciju, ali nije najbolje zahvatio loptu te je izostalo izjednačenje.

Samo tri minute kasnije mogao je Mamut zabiti svoj drugi pogodak ove nedjelje, ali je loptu prebacio preko domaćih vrata. Varaždin je ipak u prvom dijelu došao do povećanja vodstva. U 36. minuti je domaći vratar Matijaš odbio udarac Mamića, ali samo do Škaričića koji je bio strijelac za 2-0.

Čim je počelo drugo poluvrijeme uslijedio je novi šok za domaćina. Latković je u 47. lucidno prebacio suparničkog vratara i pogodio za velikih gostujućih 3-0.

Do kraja su gosti čuvali prednost, a Gorica je pokušavala barem ublažiti poraz. U 67. minuti je Pršir imao lijepu priliku, ali je njegov pokušaj obranio gostujući vratar Zelenika. Pršir je ipak pogodio u 75. minuti, ovaj put s bijele točke, za počasni pogodak Velikogoričana i konačnih 1-3.

U nadoknadi je Čuić bio strijelac za 2-3 i buđenje domaće nade, ali je pogodak poništen zbog zaleđa. Varaždin je došao na četvrto mjesto ljestvice i ima bod manje od treće Lokomotive. Gorica je ostala na osmoj poziciji.