VIDEO 'Vatreni' brusi formu za SP! Pogledajte gol Luke Sučića

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić postigao je gol za Real Sociedad u gostujućoj utakmici protiv Villarreala u utakmici španjolske La Lige. Sučićev gol u 47. minuti smanjio je rezultat na 3-1, a time je i nastavio svoju dobru formu u dresu španjolskog prvoligaša nakon teškog prvog dijela sezone.

Utakmica se igrala u uzavreloj atmosferi na stadionu Estadio de la Cerámica, gdje je Villarreal ove sezone bio gotovo nepobjediv, ostvarivši čak jedanaest pobjeda protiv momčadi izvan top pet. Borba za europska natjecanja bila je u punom jeku, s Villarrealom koji je branio četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka, dok je Sociedad sa sedme pozicije lovio priključak s vrhom.